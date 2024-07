13-latka z Sochaczewa urodziła na wyciecze szkolnej. Jest postępowanie sądu wobec ojca dziecka Marta Hernik 03.07.2024 16:09 Wszczęto postępowanie wobec ojca dziecka, które urodziła trzynastolatka z Sochaczewa na wyciecze szkolnej. Prowadzone jest ono w kierunku ustalenia demoralizacji małoletniego. Jak przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku, ojcem jest osoba, która nie ukończyła 15 roku życia.

Jest postępowanie wobec ojca dziecka, które urodziła 13-latka (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Po narodzinach dziecka przez trzynastolatkę na wycieczce szkolnej wszczęto postępowanie sądu rodzinnego.

Sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku poinformowała RDC, że chodzi o ojca.

— Ustalono, że jest to osoba, która nie ukończyła 15 roku życia. W tym zakresie Centrum Rejonowe w Sochaczewie 1 lipca wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wobec tego nieletniego. Wyznaczono termin wysłuchania tej osoby na 12 września — przekazała Wiśniewska-Bartoszewska.

Jest ono prowadzone w kierunku ustalenia demoralizacji małoletniego.

— Oczywiście sąd może podjąć kroki o zastosowaniu właściwych środków, wspomożenia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, na przykład poprzez zobowiązanie współpracy z asystentem rodziny, ustanowienie nadzoru kuratorskiego, odpowiednich środków leczniczych, terapeutycznych — dodała sędzia.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem jawności, dlatego przekazywane przez sąd informacje mogą dotyczyć tylko spraw formalnych, w tym terminów.

Urodziła w łazience

Dziecko przyszło na świat w połowie maja w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Zatorze w powiecie oświęcimskim. Klasa pojechała tam na wycieczkę szkolną. W środę wieczorem uczennica gorzej się poczuła, poszła do łazienki, gdzie doszło do porodu. Odebrała go pracownica ośrodka. To nauczyciele powiadomili służby ratunkowe o tym zajściu.

— Z naszych informacji wynika, że matka dziecka znajduje się w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, jej stan jest dobry. Dziecko również znajduje się pod opieką lekarzy — mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie.

Nie wiedziała, że jest w ciąży?

Zdaniem edukatorki seksualnej Marceliny Kurzyk, dziewczynka mogła nie mieć świadomości, że jest w ciąży.

— Mogła nie wiedzieć, że jest w ciąży przede wszystkim dlatego, że mówimy tutaj o 13-latce. Często właśnie w tym wieku rozpoczyna się cały cykl menstruacyjny. Często te cykle są bardzo nieregularne. Dodatkowo dochodzi brak tej wiedzy na temat objawów ciąży. Ale może być tak, że wiedziała, że jest w ciąży i bała się o tym komukolwiek powiedzieć. Może uznała, że problem sam się rozwiąże — tłumaczyła.



Zdaniem Kurzyk, dziewczynka nie mogła też zgodzić się na współżycie, więc mowa tutaj o wykorzystaniu seksualnym.

— Uczennicy szkoły podstawowej nie można obarczać odpowiedzialnością za to zdarzenie - zaznacza edukatorka. - Absolutnie nie można obarczać jakąkolwiek odpowiedzialnością tej 13-latki. Mówimy tutaj o wykorzystaniu seksualnym małoletniego. 13-latka nie może zdecydować i wyrazić świadomej zgody na współżycie. Mówimy więc tutaj o wykorzystaniu, o zgwałceniu — wyjaśniła.

Jak się dowiedzieliśmy, dyrektorka szkoły, do której chodzi uczennica, została wezwana do Urzędu Miasta w Sochaczewie.

