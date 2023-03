Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne, czyli bezpłatna pomoc psychologiczna Beata Głozak 17.03.2023 19:14 Bezpłatna pomoc psychologiczna dla młodzieży w Siedlcach została uruchomiona przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. To pogotowie emocjonalne, czyli projekt, który wyewoluował z tzw. pogotowia duchowego – mówi ks. Przemysław Świderski z fundacji Nieprzeciętni.

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne w Siedlcach (autor: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej)

Młodzież z Siedlec, która czuje, że nie radzi sobie z problemami, może szukać pomocy w Pogotowiu Emocjonalnym.

– Była to inicjatywa księży z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, którzy raz w tygodniu chcieli dyżurować i być dostępni dla młodych ludzi. Podczas tych dyżurów zobaczyliśmy, że w młodych ludziach jest przestrzeń, której my jako duszpasterze nie ogarniemy – mówi ks. Przemysław Świderski.

Na osoby, które czują, że w ich życiu dzieje się źle, czeka między innymi psycholog Roksana Pałucka.

– Zachęcam wszystkich do przyjścia i niebagatelizowania swojego problemu. Jeżeli czują, że mają obniżony nastrój, że sobie z czymś nie radzą, jest im trudno, mają problemy w relacjach i rodzinie, to jest takie miejsce, do którego mogą przyjść i o tym porozmawiać – mówi psycholog.

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne działa przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy ul. Brzeskiej w Siedlcach.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na jego stronie internetowej pod adresem cdmsiedlce.pl.

