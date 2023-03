Bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i dorosłych w Siedlcach Aneta Borkowska 04.03.2023 10:38 Najpierw wiedza - potem trening. Dziś w siedleckim uniwersytecie bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia logopedyczne i zabawy - wszystko z okazji Europejskiego Dnia Logopedy.

Europejski Dzień Logopedy (autor: Freepik)

- Zapraszamy dzisiaj dzieci, młodzież i dorosłych - mówi Beata Gałek, rzeczniczka uczelni.





- O 13.45 interesujący wykład pani doktor Aldony Kocyły-Łukasiewicz. To musi się tak dziać, że najpierw wiedza potem trening. Od 14.45 do 16 - bezpłatne konsultacje logopedyczne. Do dyspozycji nasi studenci, wykładowcy, serdecznie zapraszamy - mówi rzeczniczka uczelni.

Wykład, warsztaty i konsultacje odbędą się na wydziale nauk humanistycznych przy ul. Żytniej. Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca.

