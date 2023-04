Z Radomia prosto do Rzymu. Dziś pierwszy odlot z nowo otwartego Lotniska Warszawa-Radom Krzysztof Chomicz 28.04.2023 06:30 Wczoraj pierwsi pasażerowie przylecieli, dziś - pierwsi odlecą. Na piątek nowo otwarte lotnisko w Radomiu zaplanowało pierwszy start samolotu z portu. Podróżni około 13:00 ruszą do Rzymu.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Dziś pierwsi pasażerowie odlecą z otwartego wczoraj Lotniska Warszawa-Radom. Samolot poleci do Rzymu. Start zaplanowano na 13:00.

„Czekaliśmy na to od 15 lat”

Lotnisko w Radomiu obsłużyło jednak już pierwszych pasażerów. Wczoraj kilka minut po 22:00 wylądował tam lot rejsowy z Paryża. Podróżni chwalili port lotniczy. Zapowiadali też, że skorzystają z niego ponownie.





Z Radomia samoloty będą latały regularnie w pięciu kierunkach - do Francji, Włoch, Albanii, Bułgarii i Grecji.

Nawet 150 tys. pasażerów

Z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek oficjalnie otworzono Lotnisko Warszawa-Radom. Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy ma m.in. terminal o powierzchni 30 tys. m kw.

- W tym roku spodziewamy się, że lotnisko w Radomiu obsłuży od 100 tys. do 150 tys. pasażerów. To wydaje się być realistyczny szacunek. Później, w kolejnych latach, będą wzrosty - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Dodał, że z danych wynika, że sezon letni "będzie udany" jeśli chodzi o pasażerów.

Jak mówił, w porcie lotniczym, którego budowa kosztowało ok. 800 mln zł, znajdzie zatrudnienie ponad 400 osób z różnych branż – od lotniczej po handlową i gastronomiczną. - To najnowocześniejsze lotnisko w Polsce. Przyczyni się ono do powstania wielu nowych miejsc pracy. Wpłynie też na rozwój społeczno-gospodarczy nie tylko Radomia, ale całego regionu, w szczególności południowego Mazowsza oraz woj. świętokrzyskiego, a w dalszej perspektywie, po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S12 łączącej Lublin z Łodzią, również Lubelszczyzny - ocenił.

Wiceminister wskazał, że nowy port w przyszłości będzie lotniskiem uzupełniającym wobec planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Dla linii czarterowych i tanich linii miejsce będzie w Radomiu. To będzie uzupełnienie całościowej oferty biznesowej przyszłej grupy kapitałowej CPK - wskazał. Jak dodał, "przyszłość tego lotniska to, po pierwsze czartery, po drugie tanie linie lotnicze. - I po trzecie kilka połączeń na najbardziej popularnych trasach europejskich. Jestem przekonany, że tych połączeń będzie przybywać - ocenił Horała.

Według spółki Polskie Porty Lotnicze, terminal lotniska będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo - nawet ponad 3 mln osób rocznie.

Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100–150 km od Radomia. Polskie Porty Lotnicze spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

Czytaj też: Na nowo otwartym lotnisku w Radomiu wylądował samolot z Paryża