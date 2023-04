Na nowo otwartym lotnisku w Radomiu wylądował samolot z Paryża RDC 27.04.2023 22:24 Nowo otwarty port lotniczy Warszawa-Radom przyjął dziś pasażerów lecących z Paryża. Jutro ten sam samolot odleci do stolicy Francji. Rano w uroczystym otwarciu lotniska brał udział m.in. Mateusz Morawiecki. – Ten port ma ogromny sens. Port Warszawa Okęcie jest absolutnie przeładowany, więc otwarcie tego portu ma wielki sens infrastrukturalny – powiedział premier.

Lot z Paryża do Radomia (autor: RDC)

Ok. godz. 22:00 na nowo otwarte lotnisko w Radomiu przybył samolot z Paryża. To pierwszy przylot na ten port. Jutro samolot odleci do stolicy Francji.

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie lotniska Warszawa-Radom. Wziął w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

– Było wielu sceptyków, mało kto uwierzył, że ta inwestycja będzie zrealizowana – powiedział premier i dodał: –Zdejmujemy klątwę. Zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto w 1976 roku po czerwcu rzucili komuniści.





Nowe szanse

Port lotniczy Warszawa-Radom to nowe szanse dla mieszkańców regionu i pasażerów z wielkich metropolii; jego powstanie urzeczywistnia zasadę zrównoważonego rozwoju – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników czwartkowej uroczystości otwarcia obiektu.

"To historyczny dzień dla mieszkańców Radomia i całego regionu, to również dzień, który zapisuje się w dziejach polskich skrzydeł oraz rozwoju komunikacji lotniczej" – stwierdził prezydent w liście, który odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Andrzej Duda dodał, że "włączenie Radomia w system połączeń lotniczych stwarza nowe szanse dla mieszkańców wielkiego obszaru między Warszawą, Łodzią, Kielcami a Lublinem". "Za sprawą tego lotniska, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych w Polsce, Radom i sąsiednie ośrodki zyskują połączenie z miastami w Europie, Azji i Afryce. Mieszkańcy odległych metropolii dostają nowy, dogodny sposób na dotarcie do naszego kraju oraz jego stolicy" – napisał w liście.

Według prezydenta powstanie portu lotniczego w Radomiu świadczy o tym, że "dzięki konsekwentnemu działaniu, zaangażowaniu lokalnej wspólnoty i dobrej współpracy samorządu z instytucjami państwowymi można zrealizować nawet najśmielsze wizje i aspiracje, dosłownie sięgające chmur".

"Otwierany dzisiaj port lotniczy jest symbolem zarówno ambicji skierowanych w przyszłość, jak i chlubnego dziedzictwa, w szczególny sposób upamiętnia Radomski Czerwiec 1976 roku" – ocenił Duda, nawiązując do imienia nadanego nowemu lotnisku. Prezydent przypomniał, że "protest brutalnie stłumiono, ale dał on impuls do przebudzenia całego narodu i stał się istotnym krokiem na polskiej drodze do wolności". Dodał, że pomoc represjonowanym w Radomiu zainspirowała powstanie opozycji demokratycznej i ruchu "Solidarności".

"Stworzenie portu lotniczego w Radomiu jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju kraju. Polski nie wolno o dzielić na centrum i peryferie, miejsca lepsze i gorsze; równie ważne są ośrodki regionalne co milionowe metropolie" – zaznaczył prezydent.

„Najnowocześniejsze lotnisko”

- Tu tutaj w Radomiu powstało najnowocześniejsze polskie lotnisko. To musimy sobie uświadomić – powiedział w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Jak zauważył, lotnisko nie jest projektem obciążającym polskiego podatnika, a projektem biznesowym Polskich Portów Lotniczych.

- Zrealizowany w ramach dobrego zarządzania tym przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwem państwowym, ale które pod dobrym managementem potrafiło nie tylko zarobić na siebie, nie tylko dostarczyć usług swoim klientom, tam gdzie jest, ale również wygenerować środki na inwestycję w Radomiu, która wzmocni jego portfel spowoduje, że będzie jeszcze lepiej się rozwijało – przekazał wiceminister.

Dodał, że wraz z lotniskiem powstaje szereg inwestycji powiązanych, jak m.in. budowa trasy ekspresowej S7 oraz modernizacja linii kolejowej z warszawy do standardu 160 km/h.

- Ale to również przedsmak, drobny przedsmak, tego czym będzie Centralny Port Komunikacyjny. Polskie Porty Lotnicze stają się właśnie częścią grupy kapitałowej CPK – wskazał Horała.

Podkreślił, że misją CPK będzie nie tylko stworzenie "jednego z najlepiej skomunikowanych punktów na świecie", ale również dostarczenie wysokiej jakości połączeń całej Polsce w ramach lotnisk regionalnych wchodzących w skład Polskich Portów Lotniczych i budowanych połączeń kolejowych.

- Wtedy za kilka lat już nie będziemy mówili o biegunach wzrostu Polsce, do których kolejne miejsca dołączają, bo to cała Polska będzie jednym wielkim światowym biegunem wzrostu – podsumował wiceminister

Oficjalne otwarcie portu w Radomiu zakończyło się pokazem zespołu akrobacyjnego "Orlik" i lądowaniem samolotu Enter Air.

Shuttle busy za darmo

Lotnisko w Radomiu uruchamia od czwartku shuttle busy, które będą kursować pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. Do 15 maja, w ramach promocji, przejazdy w obu kierunkach będą bezpłatne.

Usługa będzie dostępna już od pierwszego przylotu, czyli rejsu PLL LOT z Paryża. Jak zapowiedział PPL rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń Lotniska Warszawa-Radom. „Z okazji uruchomienia lotniska, rozwiązanie będzie realizowane na zasadach promocyjnych do 15 maja i w tym okresie będzie bezpłatne” – przekazano w komunikacie prasowym.

Kursy shuttle busami to kolejna – po darmowych parkingach – promocja wprowadzona przez Lotnisko Warszawa-Radom. – Mamy nadzieję, że wprowadzone usługi i promocje spotkają się z zainteresowaniem pasażerów. W przypadku ewentualnego opóźnienia przylotu do Lotniska Warszawa-Radom, kierowcy shuttle busa poczekają na pasażerów, tak, aby mieli zapewniony transport, niezależnie od godziny przylotu – podkreśliła Dermont.

Odpowiednio oznakowany autokar będzie oczekiwał na pasażerów na terenie dworca autobusowego Lotniska Warszawa-Radom na stanowisku nr 4 oraz na terenie dworca autokarowego na Lotnisku Chopina na stanowisku nr 17. Autobus będzie wyposażony w odpowiedni luk bagażowy. Informacje odnośnie do rezerwacji miejsc w shuttle bus będą przekazywane przez przewoźnika lotniczego organizującego dany rejs.

Skąd z lotniska w Radomiu?

Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych dodaje, że nasz narodowy przewoźnik to wciąż jedyna linia lotnicza, która będzie obsługiwać z Radomia regularne linie lotnicze.

– Jeśli chodzi o trasy regularne, to mamy Paryż, Rzym, grecką Prewezę czy Tiranę. Nowością ogłoszoną przed świętami jest Warna, bardzo popularna wśród polskich turystów podróżujących do Bułgarii – mówi Dermont.

Wycieczki z Radomia oferuje kilka różnych biur podróży, a w kierunki czarterowe będą uruchamiane, biorąc pod uwagę popularność wybranych miejsc.

– Jeśli chodzi o kierunki czarterowe, to tutaj możemy spodziewać się większej elastyczności, ponieważ biura podróży dostosowują ofertę do zainteresowania rynku i z pewnością w ofercie wakacyjnej pojawią się najpopularniejsze destynacje wakacyjne w regionie Morza Śródziemnego, czyli Turcja, Grecja i Tunezja – wylicza Dermont.

Praca na lotnisku w Radomiu

Pod koniec marca na lotnisku zostały przeprowadzone testy pasażerskie. Brała w nich udział m.in. obsługa lotniska i pasażerów. Finalnie jest w niej ok. 400 osób.

– Obecnie nasza etatyzacja kształtuje się na poziomie około 160 osób zatrudnionych w PPL na radomskim lotnisku. W ogóle zaś osób związanych z obsługą pasażerów na dzień uruchomienia lotniska, biorąc pod uwagę wszystkich innych dostawców i podmiotów, które tutaj funkcjonują, to będzie około 400 osób – mów Tuszyński.

Połączenia autobusowe z lotniskiem w Radomiu

Pasażerów z Warszawy na lotnisko w Radomiu zawiozą specjalne linie autobusowe. To opcja dla tych, którzy nie będą chcieli jechać samochodem lub koleją.

– Uruchamiamy specjalne połączenia autobusowe pod sam terminal lotniska Warszawa-Radom. Z centrum Warszawy będą kursowały specjalne shuttle busy skorelowane z siatką połączeń lotniczych. Pozwoli to dotrzeć naszym pasażerom na lotnisko z odpowiednim zapasem czasu na odprawę – zapewnia Dermont.

To jednak nie wszystko. Pasażerów z Warszawy na terminal w Radomiu dowiezie też Neobus.

– Modyfikujemy rozkład jazdy i przewoźnik neobusa, podróżując na trasie z Warszawy Zachodniej w kierunkach południowych (Rzeszów, Sanok, Polańczyk, przejście graniczne w Medyce), będzie przejeżdżał przez lotnisko Warszawa-Radom, zatrzymując się w okolicy terminala na lotniskowym dworcu autobusowym – mówi Tuszyński.

Miasto Radom przygotowane na lotnisko

Na inaugurację połączeń lotniczych z Radomia gotowe są też władze miasta.

Pasażerów na lotnisko dowiozą dwie linie autobusowe – 5 i 14. Pierwsza dowiezie podróżnych z dworca głównego PKP w 12 minut , druga w 20.

Jak twierdzi wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński, taka obsługa komunikacyjna na początek jest wystarczająca.

– W ocenie naszej i naszych partnerów z portu lotniczego Warszawa-Radom i PPL obsługa komunikacyjna jest absolutnie wystarczająca. Jesteśmy też gotowi do rozmowy zwiększaniu częstotliwości czy dokładaniu kursów, ale w momencie, gdy lotnisko będzie rosło – zapewnia.

Gruntowna przebudowa lotniska w Radomiu zaczęła się w 2019 roku. Wydłużona została droga startowa, zmodernizowane płyty postojowe i rozbudowany terminal pasażerski. Zbudowano także dużą strefę komercyjną z puntami gastronomicznymi i pasażem handlowym.

Historia lotniska w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł.

Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa.

Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.