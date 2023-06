Lotnisko Warszawa-Radom odpowiada na potrzeby pasażerów. Będą nowe shuttle busy

Od 26 czerwca ruszą w drogę nowe shuttle busy z Kielc przez Skarżysko-Kamienną do lotniska Warszawa-Radom. Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń, która coraz bardziej się rozrasta. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie lotami z Radomia pasażerów z Kielc i okolic.