Pasażer pierwszego lotu czarterowego z Radomia do Turcji pobity po wyjściu z pokładu Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.06.2023 16:41 Pasażer pierwszego lotu czarterowego z Radomia do Turcji został pobity przez drugiego pasażera podczas opuszczania pokładu samolotu w Antalyi. – Takie zachowania są karygodne i my je potępiamy – mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych.

Pasażer lotniska w Radomiu pobity w Turcji (autor: Lotnisko Warszawa-Radom)

Pierwszy czarter z Radomia zakończony interwencją tureckich służb – jeden pasażer pobił drugiego po wylądowaniu w Antalyi.

Mężczyźni, którzy w sobotę 3 czerwca podczas lotu nadużywali alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę przewoźnika.

– Trafiła do nas bardzo smutna informacja, że jeden z pasażerów lotu czarterowego został pobity w Turcji podczas opuszczania pokładu samolotu. Takie zachowania są karygodne i my je potępiamy. LOT wpisał pasażerów uczestniczących w bójce na czarną listę, to znaczy, że nie mogą wrócić do Polski na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT – mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Rzeczniczka dodaje, że przed odlotem z Radomia nie było żadnych problemów z pasażerami.

– Jeżeli chodzi o zachowanie tych pasażerów przed odlotem, to zarówno Straż Ochrony Lotniska, jak i Straż Graniczna, czyli służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w radomskim porcie, nie miały żadnych podstaw do interwencji, ponieważ przed wylotem samolotu pasażerowie, którzy później byli zamieszani w to bardzo nieprzyjemne zdarzenie w Turcji, na lotnisku zachowywali się spokojnie i reagowali na polecenie służb. Tym bardziej nas martwi, że w taki sposób postanowili zakończyć swój lot do Turcji – dodaje.

Lotnisko w Radomiu działa od 27 kwietnia. Do minionej soboty obsłużyło już 10 tys. pasażerów.

Obecnie można stamtąd polecieć do Rzymu, Paryża i Antalyi. Od 11 czerwca do siatki połączeń dojdą loty do Tirany, 16 czerwca do Prewezy, a 20 do Tirany.

