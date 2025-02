Prawie 300 lotów dziennie z Radomia. RDOŚ czeka na uwagi mieszkańców Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.02.2025 19:27 Prawie 300 lotów w ciągu doby, w tym prawie 40 w nocy chcą realizować Polskie Porty Lotnicze z lotniska w Radomiu. Będzie to możliwe po rozszerzeniu godzin pracy portu, o co zabiega PPL. By tak się stało, potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ogłosił w tej sprawie tzw. udział społeczeństwa. Oznacza to, że każdy zainteresowany planami zwiększenia operacji lotniczych Portu Lotniczego w Radomiu może składać wnioski i uwagi.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Wiemy, ile samolotów mogłoby latać w nocy z Radomia. O rozszerzenie godzin pracy lotniska zabiegają Polskie Porty Lotnicze. Ma to przyciągnąć linie czarterowe.

Po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwa będzie realizacja w ciągu doby 293 operacji lotniczych, w tym 38 lotów w nocy - dowiedziało się Polskie Radio RDC.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ogłosił w tej sprawie tzw. udział społeczeństwa. Oznacza to, że każdy zainteresowany planami zwiększenia operacji lotniczych Portu Lotniczego w Radomiu może składać wnioski i uwagi. Te zbierane będą do 14 marca.

Rzeczniczka RDOŚ Agata Antonowicz wyjaśnia, że udział społeczeństwa jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

— Każdy zainteresowany może złożyć uwagi i wnioski do tego postępowania, które prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Może to zrobić w formie maila, może przesłać swoje uwagi na piśmie, ale może także je złożyć ustnie do protokołu. Gdy wybierze trzecią opcję, musi przyjechać do nas, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie — mówi Antonowicz.

Jak podkreśla rzeczniczka, wszystkie uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane.

— I do każdej z tych uwag Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odniesie się w rozstrzygnięciu. Czyli w rozstrzygnięciu będzie zapis, który wskaże, czy dana uwaga została uwzględniona. Jeżeli tak, to w jakiej formie, a jeżeli nie, to dlaczego? — dodaje Antonowicz.

Uwagi można wysyłać na sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl.

Sytuacja lotniska w Radomiu

Z lotniska w Radomiu można obecnie polecieć w dwa miejsca — do Rzymu i Larnaki. Do tej ostatniej miejscowości lot zostanie zawieszony 26 marca.

W styczniu Lotnisko w Radomiu odprawiło o połowę mniej pasażerów niż w tym samym miesiącu rok temu. To zaledwie 3,2 tys. osób.

Zmodernizowany port lotniczy w Radomiu działa od końca kwietnia 2023 roku. Przebudowa kosztowała 800 milionów złotych. Stary, z którego także niewiele osób korzystało, wyburzono.

Czytaj też: Pustki na lotnisku w Radomiu. W styczniu o połowę mniej pasażerów niż rok temu