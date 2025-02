Pustki na lotnisku w Radomiu. W styczniu o połowę mniej pasażerów niż rok temu

Lotnisko w Radomiu odprawiło o połowę mniej pasażerów niż w tym samym miesiącu rok temu. To zaledwie 3,2 tys. osób. Dzisiaj ani nie przyleciał tam, ani nie odleciał stamtąd żaden samolot, bo odprawy na Cypr są w środy i w niedziele, a do Włoch we wtorki i soboty. To jedyne dwa kierunki, które realizuje port, a od kwietnia będzie ich jeszcze mniej. Jak informowaliśmy, Wizz Air zawiesza loty do Larnaki.