Z Radomia polecimy do Londynu? Komunikat PPL daje nadzieję Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.03.2025 21:22 Z Radomia do Londynu? Nadzieję na nowe, wyczekiwane kierunki dał p.o. prezesa zarządu PPL Marcin Danił. „Liczymy, że wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne kierunki – zwłaszcza połączenia na północ Europy, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród podróżnych indywidualnych, jak i biznesowych” - przekazał w komunikacie prasowym.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Będą nowe połączenia z lotniska w Radomiu? „Liczymy, że wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne kierunki – zwłaszcza połączenia na północ Europy, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród podróżnych indywidualnych, jak i biznesowych” - przekazał w komunikacie prasowym p.o. prezesa zarządu PPL Marcin Danił. Konkrety jednak nie padły. Pojawia się jednak pytanie, czy jest szansa na rejsy do Londynu, których szczególnie wyczekują mieszkańcy Radomia i okolic.

- Robimy wszystko, by oferta lotów z Radomia rozwijała się - mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont. - Jeszcze w maju w siatce połączeń znajdą się rejsy czarterowe do Egiptu, do Szarm el-Szejk i do Hurghady. Również w sezonie letnim ponownie wystartują rejsy do Antalyi w Turcji, Tirany w Albanii i Prewezy w Grecji. Te kierunki były oferowane także w poprzednich sezonach letnich - wylicza.



14 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią regularne loty do Barcelony.

- Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły właśnie sprzedaż biletów na nowej trasie. Pierwszy samolot wystartuje 14 czerwca, a rejsy zaplanowano raz w tygodniu - dodaje Dermont.



Tymczasem w lutym z usług portu w Radomiu skorzystało 5 420 pasażerów. Rok temu w tym samym czasie było ich ponad 6 300.

Poprawić sytuację lotniska mogłyby loty nocne.

- Staramy się m.in. o decyzję środowiskową. To pozwoli nam na realizowanie do 10 operacji w porze nocnej, czyli w porze między godziną 22 a 6 rano, co jest szczególnie istotne dla przewoźników czarterowych - zaznacza Dermont.



Lotnisko w Radomiu działa od kwietnia 2023 roku.

