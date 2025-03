Będą nocne loty z Radomia? Decyzja środowiskowa ma być jeszcze w tym półroczu Iwona Rodziewicz-Ornoch 17.03.2025 15:47 W drugim kwartale tego roku ma być wydana decyzja środowiskowa, która pozwoli uruchomić nocne loty z Radomia - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Polskie Porty Lotnicze starają się o nią już prawie rok. - To pozwoli nam na realizowanie do 10 operacji w porze nocnej, czyli w porze między godziną 22 a 6 rano, co jest szczególnie istotne dla przewoźników czarterowych - mówiła rzeczniczka PPL Anna Dermont.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

W drugim kwartale tego roku ma być wydana decyzja środowiskowa, która pozwoli uruchomić nocne loty z Radomia. Do ubiegłego piątku mieszkańcy mogli w tej sprawie składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wnioski i uwagi.

- Każdy zainteresowany mógł złożyć uwagi i wnioski w ramach prowadzonego przez nas postępowania. Do chwili obecnej wpłynęło do nas niespełna 40 uwag, głównie dotyczących poparcia bądź sprzeciwu wobec inwestycji oraz możliwych jej oddziaływań na mieszkańców. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i regionalny dyrektor odniesie się do każdej z nich w rozstrzygnięciu - mówiła rzeczniczka RDOŚ Agata Antonowicz.



O decyzję środowiskową Polskie Porty Lotnicze starają się już prawie rok.

- Staramy się m.in. o decyzję środowiskową. To pozwoli nam na realizowanie do 10 operacji w porze nocnej, czyli w porze między godziną 22 a 6 rano, co jest szczególnie istotne dla przewoźników czarterowych - mówiła rzeczniczka PPL Anna Dermont.

Rzeczniczka RDOŚ ma dobre informacje.

- Zakładamy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana w drugim kwartale bieżącego roku - wskazała.





Obecnie z Radomia można polecieć tylko do Rzymu. 14 czerwca LOT uruchomi połączenia także do Barcelony.

