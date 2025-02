Z Radomia do Barcelony. LOT ogłosił nowe połączenie

Z Radomia będzie można polecieć do Barcelony. LOT ogłosił nowe połączenie w letniej siatce. To drugie regularne połączenie, które będzie oferowane przez PLL LOT z lotniska w Radomiu. W tej chwili samoloty przewoźnika latają z tego portu do Rzymu i jest to jedyne takie połączenie z Radomia. W sezonie letnim LOT uruchomi jeszcze rejsy do greckiej Prewezy.