Mieszkańcy chcą zmian w parkowaniu. Ponad 2 tys. podpisów

Ponad 2 tysiące podpisów mieszkańców Radomia za skróceniem czasu obowiązywania strefy płatnego parkowania. Opłaty miałyby być znowu do godziny 16, a nie jak jest od września – do 18. Miejskie władze przypominają, że zmiany to pokłosie rozmów z mieszkańcami, zwłaszcza właścicielami punktów handlowych czy usługowych zlokalizowanych w centrum.