Koniec złej passy radomskiego lotniska? Nowy przewoźnik i codzienne rejsy

Lotnisko Warszawa-Radom wzbogaci się o nowy wakacyjny kierunek. Przewoźnik Air Montenegro będzie obsługiwał loty do czarnogórskiej Podgoricy. Liczba rejsów się zwiększy, ponieważ w okresie urlopowym będą się one odbywały się codziennie. — Od czerwca do końca września pasażerowie mają możliwość podróżowania z lotniska w Radomiu na sześciu trasach — mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.