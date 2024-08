Ubywa pasażerów na lotnisku w Radomiu. Ekspert dla Polskiego Radia RDC: zabrakło analizy RDC 08.08.2024 19:38 W lipcu z Lotniska Warszawa-Radom wyleciało o ponad tysiąc pasażerów mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, czyli ponad 21 tys. 200 osób. Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont tłumaczy mało optymistyczne statystyki zmianami w siatce połączeń. Z kolei ekspert Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uważa, że zabrakło analizy. Szansą na zwiększenie lotów z lotniska w Radomiu są nocne loty.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Zmniejszyła się liczba chętnych na loty z Radomia. W lipcu z Portu Lotniczego Warszawa - Radom skorzystało o ponad tysiąc mniej pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont tłumaczy mało optymistyczne statystyki zmianami w siatce połączeń.

— Ale teraz skupiamy się na rozwoju siatki na 2025 rok. Prowadzimy rozmowy z przewoźnikami. Chcemy poszerzyć ofertę lotniska Warszawa Radom o atrakcyjne i również wyczekiwane bardzo przez naszych pasażerów kierunki — mówi Dermont.

Jak dodaje rzeczniczka, Port Lotniczy Warszawa-Radom liczy także na uruchomienie lotów w nocy.

— Dodatkowo pracujemy też nad możliwością uruchomienia rejsów nocnych, także spodziewamy się, że ten sezon 2025 będzie dla naszego lotniska okresem stałego wzrostu ruchu pasażerskiego — podkreśla Dermont.

Na wniosek Polskich Portów Lotniczych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie w tej sprawie. Chodzi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zwiększenia operacji lotniczych.

Ekspert o lotnisku w Radomiu

Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR komentuje najnowsze statystyki dotyczące liczby odprawionych pasażerów. Jego zdaniem „rynek zweryfikował optymistyczne zapowiedzi o radomskim porcie lotniczym, zabrakło analizy”.

— Nie wystarczy wybudować infrastruktury i tam nagle z nieba nam spadną samoloty i miliony pasażerów. Musi być popyt i popyt nie taki, który jest wynikiem myślenia życzeniowego, politycznego, ale naprawdę dokładnej analizy — zaznacza ekspert.

Ekspert dodaje, ze uruchomienie kierunków skandynawskich, nie rozwiąże problemu lotniska.

— To jest bardzo ubogi rejon. Statystyki pokazują, że 15% osób z aglomeracji warszawskich to są klienci tego lotniska. Gdyby z systemów rezerwacyjnych, chociażby w Ryanairze, który przecież wiemy, że zrobi wszystko, żeby po każdego dolara się schylić, wynikało, że tam jest masa pasażerów i opłaca się uruchamiać rejsy, to by to Ryanair zrobił — podkreśla ekspert.

Nocne loty z Radomia?

Przynajmniej do 30 września musimy poczekać z decyzją czy na radomskim lotnisku będą nocne loty. Przedłuża się postępowanie, które na wniosek Polskich Portów Lotniczych prowadzi w tej sprawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

— Przedsięwzięcia, które polega na zwiększeniu operacji lotniczych w ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu. Chodzi tutaj o zwiększenie operacji lotniczych w ciągu dnia i uruchomienie lotów w nocy — mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Agata Antonowicz.

Jak dodaje rzeczniczka, z uwagi na braki, Polskie Linie Lotnicze LOT muszą uzupełnić dokumentacje.

— Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do jej uzupełnienia i na wniosek inwestora termin przypadający na złożenie uzupełnienia został przedłużony 5 lipca do 30 września bieżącego roku — informuje Antonowicz.

W lipcu z lotniska w Radomiu skorzystało ponad 21 tys. 200 pasażerów.

