Dzisiaj pierwsza rocznica działalności lotniska w Radomiu. „Ma potencjał, ale...” Anna Orzeł 27.04.2024 13:26 Do tej pory obsłużyło ponad 130 tys. pasażerów, a dzisiaj obchodzi swoją pierwszą rocznicę. Chodzi o lotnisko Warszawa — Radom. Prezydent miasta Radosław Witkowski uważa, że port ma potencjał, ale muszą się pojawić tanie linie lotnicze. Zdaniem samorządowca, rozmowy z przyszłymi partnerami powinny rozpocząć się jak najszybciej.

Rok od uruchomienia lotniska w Radomiu (autor: Lotnisko Warszawa-Radom/FB)

27 kwietnia mija rok od uruchomienia Lotniska Warszawa-Radom. W tym czasie port odprawił ponad 130 tys. pasażerów. Rocznie może obsłużyć około trzech milionów pasażerów.

Szczególnym okresem dla portu był sezon wakacyjny 2023 roku, kiedy w Radomiu od czerwca do końca września obsłużono blisko 75,5 tys. podróżnych.

W ciągu pierwszego roku działania z lotniska operowało czterech przewoźników:

PLL LOT, Enter Air, Wizz Air i Skyline Express.

Wycieczki z wylotem z radomskiego portu oferowało aż 7 biur podróży:

ITAKA, Rego Bis, Coral Travel, TUI, Nekera, Greckie Podróże i Anex Tour.

Zdaniem radomian, port lotniczy jest ważną i potrzebną inwestycją.

— Jest to szansa dla Radomia — usłyszała nasza reporterka.

Lotnisko z potencjałem?

Prezydent miasta Radosław Witkowski podsumował pierwszy rok działalności radomskiego portu słowami „lotnisko ma potencjał, ale muszą się na nim pojawić tanie linie lotnicze”

Zdaniem samorządowca, rozmowy z przyszłymi partnerami powinny rozpocząć się jak najszybciej.

Jak przekonuje prezydent, „od początku Radom oferował kierunki turystyczne i wakacyjne, brakuje lotów do miejsc, z którymi Polacy związani są zarobkowo. Trzeba to zmienić”.

— Jestem umiarkowanie zadowolony, czyli wykorzystując analogię do szklanki pełnej do połowy bądź pustej do połowy, uważam, że mamy szklankę do połowy pełną, ale nie chciałbym, żebyśmy za chwilę mówili, że mamy szklankę do połowy pustą — uważa Witkowski.

Co oferuje lotnisko w Radomiu?

Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont przekazuje, że trwają rozmowy dotyczące zwiększenia oferty.

— Rozmawiamy z przewoźnikami i touroperatorami o zwiększaniu oferty i rozwijaniu siatki połączeń. Staramy się też o zgodę środowiskową na wykonywanie operacji lotniczych w nocy, jeśli ją uzyskamy, to z pewnością staniemy się jeszcze bardziej atrakcyjni dla linii lotniczych — mówi Anna Dermont, rzecznik PPL S.A.

Koszt budowy radomskiego portu to blisko miliard złotych.

Lotnisko obsługiwało zarówno połączenia regularne jak i czarterowe. W siatce połączeń znalazło się łącznie osiem kierunków: Rzym, Paryż, Preweza, Tirana, Warna, Antalya, Szarm el-Szejk i Larnaka.

Współpracę z Lotniskiem Warszawa-Radom utrzymuje PLL LOT, który w tym sezonie na pokładzie swoich samolotów zabierze pasażerów do: Rzymu, Tirany, Ochrydy i Prewezy.

Wizz Air nieprzerwanie od grudnia 2023 operuje do Larnaki na Cyprze i utrzyma rejsy też w lecie.

W ofercie biur podróży na wakacje znajdują się wycieczki z wylotem z Radomia do: Antalyi, Tirany i Podgoricy.

