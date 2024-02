Sukces czy porażka? Lotnisko Warszawa-Radom w styczniu odprawiło ponad 7 tys. pasażerów Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.02.2024 16:31 Ponad siedem tysięcy pasażerów obsłużyło w styczniu lotnisko w Radomiu. Oznacza to, że średnio dziennie pojawiało się tam 226 osób, czyli tyle, ile pomieściłoby się w jednym samolocie. Od momentu otwarcia pod koniec kwietnia ubiegłego roku do końca stycznia port odprawił w sumie 112 987 osób.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Lotnisko w Radomiu w styczniu odprawiło ponad 7 tys. pasażerów. W sumie w ciągu niespełna roku obsłużył blisko 113 tys. podróżnych, a w trzecim kwartale ubiegłego roku osiągnęło lepsze wyniki niż porty Zielona Góra-Babimost i Olsztyn-Mazury – poinformowały w piątek Polskie Porty Lotnicze (PPL).

W pierwszym miesiącu 2024 roku na Lotnisku Warszawa-Radom odprawiono 7 324 pasażerów. Port w Radomiu od momentu otwarcia pod koniec kwietnia ubiegłego roku do końca stycznia obsłużył w sumie 112 987 osób.

„Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w III kwartale 2023 Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło ponad 60 tys. pasażerów i tym samym wyprzedziło Lotnisko Zielona Góra-Babimost oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” – przekazała w komunikacie prasowym spółka PPL.

Gdzie można polecieć z lotniska w Radomiu?

Obecnie z lotniska w Radomiu polecieć można do Larnaki na Cyprze. Loty, które odbywają się dwa razy w tygodniu, obsługuje Wizz Air. Na regularnej trasie do Rzymu, można podróżować na pokładzie samolotów PLL LOT. W rozkładzie znajdują się też rejsy czarterowe do Szarm el-Szejk w Egipcie. Wycieczki do Egiptu oferuje biuro podróży Anex Tour wraz z linią Skyline Express.

PLL LOT ogłosiły już siatkę połączeń z Lotniska Warszawa-Radom na sezon Lato 2024. W ofercie znajdują się rejsy do: Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy i Tirany. Z kolei Wizz Air uruchomił sprzedaż biletów na loty do Larnaki w sezonie letnim. Biura podróży udostępniły już możliwość rezerwacji wycieczek m.in. do Grecji, Albanii, Czarnogóry czy Hiszpanii.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze i wybudowały je prawie od nowa. Inwestycja kosztowała ok. 800 mln zł.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało na nowo uruchomione pod koniec kwietnia ubiegłego roku.

