Wiceminister Maciej Lasek: przygotowujemy plan na lotnisko w Radomiu Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.01.2025 17:56 „Przygotowujemy plan na lotnisko w Radomiu” – powiedział Polskiemu Radiu RDC wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. To nie jest prosta rzecz. Powodem są ograniczenia. Jak wytłumaczył wiceminister, jednym z problemów jest na przykład brak możliwości wykonywania lotów nocą, na czym zależy przewoźnikom.

Maciej Lasek (autor: RDC)

Lotnisko w Radomiu potrzebuje modernizacji. Na razie potrzebny jest plan na jego zagospodarowanie. Dla wielu operatorów brak możliwości wykonywania lotów w nocy jest poważną przeszkodą w prowadzeniu działalności.

– Operatorzy, dla których istotne jest to, żeby można było w innych godzinach, w porze nocnej wystartować z tego lotniska, żeby w dobrym czasie dolecieć, albo mają na lotniskach docelowych sloty, pytają o tę porę nocną. Polskie Porty Lotnicze pracują nad przygotowaniem dokumentacji o zmianę decyzji środowiskowej tak, żeby można było wykonywać loty nocne – tłumaczy wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

Polskie Poty Lotnicze uzupełniły w tej sprawie dokumentację pod koniec ubiegłego roku.

– Do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Warszawie wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dotyczyło ono głównie kwestii związanych z ochroną przed hałasem i ochroną powietrza. Obecnie trwa analiza merytoryczna tego uzupełnienia – mówi rzeczniczka RDOŚ Agata Antanowicz.

Nie wiadomo, kiedy zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie.

Przepustowość lotniska Chopina w Warszawie wyczerpuje się dość szybko, dlatego pozwolenie na loty nocą w Radomiu jest bardzo istotne.

Lotnisko w Radomiu świeci pustkami

W sezonie zimowym lotnisko w Radomiu świeci pustkami. W ciągu tygodnia z Sadkowa odprawiane są samoloty zaledwie w dwóch kierunkach: linie Wizz Air wożą podróżnych do Larnaki na Cyprze, a LOT do Rzymu.

W listopadzie skorzystało z tego portu ponad 4 100 podróżnych. To mniej o ponad 1 700 osób niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, od ponownego otwarcia w kwietniu 2023 roku do końca października 2024 lotnisko Warszawa - Radom przyniosło stratę w wysokości ponad 61 mln zł.

– To też pokazuje, że projektowanie infrastruktury w oderwaniu od potrzeb, a to robili nasi poprzednicy, te dziesiątki szprych, które wszystkie miały się łączyć w jednym, centralnym, wyimaginowanym punkcie, w centralnym punkcie Polski, to nie jest dobre rozwiązanie. Jak ktoś namaluje linię kolejową flamastrem na mapie, to wcale nie znaczy, że wsiądą do tego pociągu pasażerowie. I z tym mamy do czynienia, jeśli chodzi o lotnisko w Radomiu – tłumaczy Lasek.

To już drugie podejście do modernizacji lotniska w Radomiu.

Inwestycja kosztowała 880 mln zł. Trzeba do tego dodać straty, które ponosi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i LOT.

Czytaj też: Wystawy, spotkanie z noblistką i koncerty. Dziś w Brukseli inauguracja polskiej prezydencji