Wystawy, spotkanie z noblistką i koncerty. Dziś w Brukseli inauguracja polskiej prezydencji RDC 14.01.2025 10:42 W południe w Brukseli, podczas uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE, nastąpi uroczyste otwarcie instalacji dwóch polskich artystek — Alicji Patanowskiej i Alicji Białej. Ponadto w planach jest między innymi spotkanie z polską noblistką Olgą Tokarczuk, występ zespołu Mazowsze i kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego.

Inauguracja polskiej prezydencji w UE (autor: Danuta Matloch/MKiDN)

W Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W budynkach unijnej Rady, gdzie spotykają się ministrowie krajów członkowskich, a także przywódcy 27 państw członkowskich UE, stanęły instalacje polskich artystek.

Alicja Patanowska stworzyła instalację zatytułowaną „We are the weather”, czyli „Klimat to my”. Jej centralnym motywem jej woda, symboliczne źródło życia — powiedziała Polskiemu Radiu artystka.

— Ten tytuł już jest znaczący, ponieważ to my, ludzie, wpływamy na to, jak klimat wygląda. Moja instalacja skupia się na wodzie. To jest najważniejszy symbol, który ma opowiedzieć historię o międzygatunkowej solidarności i o potrzebie tej solidarności — opowiedziała Patanowska.

Instalacja składa się z trzech elementów. To kobaltowe łapacze na wodę, fontanny oraz ceramiczne kafle.

Odrodzenie, odbudowa i nadzieja

Druga artystka, Alicja Biała, stworzyła instalację zatytułowaną „Regeneracja”. W rozmowie z Polskim Radiem opowiedziała, że jest ona o odrodzeniu, odbudowie i nadziei.

— Jest to praca wykonana w metalu. Ma dwa metry na dwanaście. Jest trawiona kwasami w mosiądzu. Przedstawia krajobraz, trochę taki polny. Przedstawia rośliny i wśród nich pojawiają się postaci ludzkie. Są to głównie rośliny, które są nazywane hiperakumulatorami. To znaczy, że są to rośliny, które mają umiejętność wydobywania metali ciężkich z gleby. Czyli oczyszczają — powiedziała Biała.

W południe nastąpi uroczyste otwarcie tych instalacji. Natomiast wieczorem w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych wystąpi grupa jazzowa Marcin Wasilewski Trio. To także będzie inauguracja programu kulturalnego w Brukseli w czasie polskiego przewodnictwa w Unii.

W planach jest między innymi spotkanie z polską noblistką Olgą Tokarczuk, występ zespołu Mazowsze i kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. To jedyny Polak, który wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

