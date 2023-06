Dziesięciotysięczny pasażer na lotnisku w Radomiu. „Jestem mile zaskoczona” Anna Orzeł 04.06.2023 14:26 Dziesięciotysięczny pasażer na pokładzie pierwszego czarterowego samolotu został odprawiony na lotnisku Warszawa-Radom w sobotę 3 czerwca. Tego samego dnia wakacyjne kierunki z radomskiego portu zadebiutowały turecką Antalyą.

Dziesięciotysięczny pasażer na lotnisku w Radomiu (autor: RDC)

Pierwsi podróżni pojawili się w sobotę 3 czerwca w terminalu na trzy godziny przed planowanym odlotem. Na panią Patrycję, która wraz z rodziną, właśnie rozpoczęła wakacje, czekała niespodzianka. To ona była dziesięciotysięcznym pasażerem.

- Jestem mile zaskoczona. Lecimy do Turcji, a mieszkamy blisko lotniska i jesteśmy dumni, że jest ono tutaj w Radomiu - powiedziała.

Siatka połączeń z radomskiego portu jest coraz atrakcyjniejsza dla podróżnych. Do dwóch stałych lotów - Rzymu i Paryża - dołączają kolejne,

- Inne kierunki wakacyjne czarterowe to Turcja, Bułgaria i Albania. Do tego w czerwcu dojdą jeszcze regularne loty do Tirany, Prewezy i Warny, które będzie wykonywał LOT - wylicza wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Witold Janiszewski.

Lotnisko Warszawa-Radom zainaugurowało działalność pięć tygodni temu.

Czytaj też: Kierowcy autobusów z Radomia nie chcą sprzedawać biletów i grożą protestem