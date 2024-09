Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną z Kozienic i Jedlińska przekazana przez wojewodę RDC 26.09.2024 22:16 78 tys. zł od wojewody mazowieckiego wpłynęło na konta gmin Kozienice i Jedlińsk poszkodowanych przez front burzowy, który przeszedł przez te tereny 14 września. Wciąż trwa szacowanie strat – poinformował zespół prasowy wojewody. Pieniądze są przeznaczone na doraźne zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i zabezpieczenie uszkodzonych budynków mieszkalnych.

Zerwany dach w Wierzchowinach (autor: RDC)

Poszkodowani przez trąbę powietrzną na południu Mazowsza mogą spodziewać się doraźnego wsparcia w kwocie 8 tys. zl. Pieniądze już otrzymała od wojewody mazowieckiego gmina Jedlińsk.

Zastępca wójta gminy Jedlińsk Krzysztof Sola informuje, że radni zdecydowali o wprowadzeniu tych środków do budżetu.

— Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił wypłatę tej pomocy doraźnej przelewem, zgodnie z żądaniem osób poszkodowanych. Jest to pierwsza pomoc, pomoc doraźna — mówi Sola.

Drugą kolejną formą pomocy będzie przekazanie środków na odbudowę domów.

— Tu przewidziano pomoc do 200 tysięcy złotych oraz budynków gospodarczych, niebędących budynkami produkcji rolnej. Na to zadanie przewidziano z kolei pomoc do 100 tysięcy złotych — dodaje Krzysztof Sola.

W gminie Jedlińsk w wyniku trąby powietrznej uszkodzonych zostało 9 budynków mieszkalnych i 30 gospodarczych.

Pieniądze z urzędu wojewódzkiego

Wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek informuje, że pierwszy przelew z urzędu wojewódzkiego wyszedł niecały tydzień temu.

— Przelew do Kozienic wyszedł z naszej strony w piątek, do Jedlińska w poniedziałek. Na łączną kwotę 78 tysięcy złotych dla tych kilkunastu rodzin, które potrzebują tego wsparcia doraźnego — informuje Fajdek.

Szacowanie strat w gminie Jedlińsk zacznie się od 30 września.

Czytaj też: Ile zniszczeń wyrządziła trąba powietrzna k. Radomia? Trwa szacowanie strat