Z Kozienic do Warszawy koleją. PKP PLK podpisały umowę na projekt nowej linii RDC 29.05.2023 20:53 Koleją będzie można dojechać z Kozienic do Warszawy. Podpisano umowę na projekt budowy nowej linii. 24-kilometrowa linia połączy Kozienice i Dobieszyn, ale tory poprowadzone zostaną też do Radomia czy stolicy. Projekt realizowany jest w ramach programu Kolej Plus.

Kiedy koleją z Kozienic do Warszawy? (autor: Ministerstwo Infrastruktury)

Mieszkańcy województwa mazowieckiego zyskają lepszy dostęp do kolei. Z Kozienic będzie można dojechać koleją do Warszawy, a w przyszłości także w kierunku Dęblina i Radomia.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru dla projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego” – przekazano w poniedziałkowej informacji spółki. Dodano, że inwestycja warta 321 mln zł możliwa jest dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

– Stworzenie połączenia kolejowego nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój Kozienic, ale również rozwój gospodarczy całego regionu Mazowsza – wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Tego typu inwestycje są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, połączeń komunikacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu – dodał.

Z problemem wykluczenia komunikacyjnego muszą się mierzyć m.in. mieszkańcy gminy Głowaczów.

– Aktualnie mieszkańcy gminy i samego Głowaczowa nie mają możliwości żadnego połączenia autobusowego chociażby z Radomiem, przez co uczniowie naszych miejscowości muszą wybierać szkoły, do których jest dostęp, a nie takie, które by chcieli – mówi wójt Hubert Czubaj.

Mazowsze stawia na kolej

Jak zaznaczono, mieszkańcy województwa mazowieckiego zyskają lepszy dostęp do kolei. Dodano, że PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą na ponad 9,5 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ok. 23 km nowej linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn łączącej linię kolejową Janików - Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8).

Wyjaśniono, że zgodnie z przedłożonym przez gminę Kozienice wstępnym studium planistyczno-prognostycznym wybudowana zostanie stacja Kozienice, która ma znajdować się przy Alei 11 Listopada.

– Dzięki programowi Kolej Plus zwiększy się dostępność transportu kolejowego, a tym samym poprawią się warunki życia mieszkańców Kozienic – stwierdził członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Arnold Bresch. Dodał, że jest to pierwszy kontrakt, który spółka podpisuje z wykonawcą prac projektowych. – Kolejnych 25 projektów jest na etapie procedury przetargowej – wyjaśnił.

Nowa linia zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.

Powstaną nowe stacje i przystanki: Kozienice, Świerże Górne, Głowaczów. Zapewniono, że wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie.

„Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wartość projektu (dokumentacji i robót) szacowana jest na 321 mln zł” – wskazano w komunikacie.

Co jeszcze w ramach Kolej Plus na Mazowszu?

Z programu Kolej Plus do realizacji w województwie mazowieckim zakwalifikowano cztery projekty. Oprócz linii do Kozienic zaplanowano rewitalizację linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce, rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza.

Zgodnie z informacj, program Kolej plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów.

Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program ma przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego.

