Pożar hali w Janikowie koło Kozienic ugaszony. Strażacy wciąż na miejscu Katarzyna Czarkowska 20.02.2025 07:29 Pożar hali zakładu mięsnego w Janikowie koło Kozienic ugaszony. Nadal są tam strażacy, którzy nadzorują pogorzelisko. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Łunę było widać z wielu kilometrów, a droga krajowa numer 48, przy której znajduje się zakład, była przez wiele godzin zablokowana.

Pożar hali w Janikowie koło Kozienic ugaszony. Strażacy wciąż na miejscu/zdjęcie ilustracyjne (autor: OSP KSRG Skrzyńsko)

Strażacy ugasili już pożar hali zakładu mięsnego w Janikowie koło Kozienic, do którego doszło wczoraj wieczorem. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, z żywiołem walczyło około 25 zastępów straży pożarnej. Większość jednostek wróciła już do bazy, ale na miejscu zostali strażacy, którzy nadzorują obecną sytuację.

- Bodajże trzy jednostki, które nadzorowały to pogorzelisko, czy tam się coś nie rozpala do godzin porannych, kiedy to będzie widnie, kiedy będzie można tam przejrzeć, jak to wygląda w środku. Na chwilę obecną działania gaśnicze zostały zakończone, zostało tylko nadzorowanie, większość jednostek wróciła do swoich miejsc. Na pewno będzie trzeba się tu przyjrzeć w środku, było też ciemno, dosyć niebezpiecznie, żeby tam wchodzić, żeby coś tam na głowę nie spadło - informuje starszy kapitan Wojciech Gołąbek z kozienickiej straży pożarnej.

Ogniem objęta została hala o wymiarach 125 na 60 metrów. Łunę ognia było widać z wielu kilometrów, a droga krajowa numer 48, przy której znajduje się zakład, była przez wiele godzin zablokowana.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nieznane są przyczyny pożaru. Obecnie koło pogorzeliska drogi są już przejezdne.

