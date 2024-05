Schody ruchome powstają przy przystanku PKP Radom Wschodni Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.05.2024 20:57 Pierwsze prace przy przystanku PKP Radom Wschodni. Ruszyła budowa ruchomych schodów, które znacznie uproszczą pasażerom dotarcie na lotnisko. Inwestycja będzie się znajdować pod wiaduktem w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.

3 Schody ruchome powstają przy przystanku PKP Radom Wschodni (autor: RDC)

Schody ruchome będą na przystanku PKP Radom Wschodni. Ruszyła budowa inwestycji, która znacznie uprości pasażerom dotarcie na lotnisko. Obiekt powstaje pod wiaduktem w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej.

- Zbudowano tymczasowy przejazd, który jest niezbędny do wjazdu specjalistycznych maszyn i kolejno w czerwcu, gdy powstanie pierwsze przęsło wiaduktu, zaplanowano odwodnienie peronu, fundamentu oraz ścian peronowych - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.

Z peronu Radom Wschodni będzie można łatwo dostać się na wiadukt i w kilka minut dojechać na lotnisko.

- Na przystanku Radom Wschodni przewidziano peron wyspowy, który będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się i oczywiście także pasażerowie z ciężkim bagażem, korzystający z lotniska, będą mieli swobodne dojście do pociągu. Dostęp do peronu na wiadukt drogowy będzie możliwy zarówno przez schody ruchome, jak i stałe oraz windy - tłumaczy Jakubowski.



Dla osób niewidomych i niedowidzących zaplanowano ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu. Nowy obiekt będzie wyposażony także w wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Peron ma być wyposażony w elektroniczne wyświetlacze, gabloty z rozkładem jazdy, LED-owe oświetlenie i monitoring.

Peron Radom Wschodni ma być gotowy w drugim kwartale przyszłego roku.

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PL