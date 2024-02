Baza utrzymaniowo-naprawcza KM w Radomiu. Wiemy, kiedy ruszy budowa

Dobiegają końca prace przygotowawcze do budowy bazy utrzymaniowo-naprawczej Kolei Mazowieckich w Radomiu. Jest już pełna dokumentacja, niezbędne pozwolenia i decyzja środowiskowa. — Równolegle trwają prace projektowe, które powinny się lada moment skończyć i wtedy będziemy wbijać przysłowiową łopatę. Do połowy marca na pewno się to wydarzy — mówi wicemarszałek Mazowsza.