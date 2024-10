Płyty skute, dalszych prac nie widać. Co z remontem na stacji Radom Główny? Wojciech Kowalczewski 02.10.2024 21:25 Pasażerowie z Radomia narzekają na przedłużający się remont na stacji Radom Główny. Na początku lipca skuto ze ścian na wejściach na perony odpadające płyty marmurowe. Mimo że minęły prawie 3 miesiące, prace remontowe stanęły w miejscu.

Płyty skute, dalszych prac nie widać. Pasażerowie narzekają na przedłużający się remont na stacji Radom Główny (autor: RDC)

Odpadające płyty marmurowe zdjęte, dalszych prac nie widać. Pasażerowie z Radomia narzekają na przedłużający się remont na stacji Radom Główny. Chodzi o wejścia na perony.

Na początku lipca skuto tam ze ścian odpadające płyty marmurowe. Mimo że minęły prawie 3 miesiące, prace remontowe stanęły w miejscu.

Wygląda to bardzo źle - usłyszał od radomian nasz reporter Wojciech Kowalczewski.



- Prace naprawcze trwają zbyt długo - zaznaczył Andrzej Lewandowski z klubu miłośników kolei w Radomiu. - Taka sytuacja tak jak jest teraz na tym peronie na zejściu, gdzie mamy zdjęte okładziny, które, że tak powiem, odparzały, natomiast jest to po prostu tak zostawione i nie wiadomo o co chodzi, czy po prostu czekają na materiał, czy nie ma wykonawcy - wskazał.



Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Lionie Kolejowe SA wyjaśniła,że płyty marmurowe przy schodach zostały zdjęte ze względu bezpieczeństwa

- Zaczęło odpadać i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych. Płyty te zostały zamontowane w 2015 roku i nie obejmuje ich już gwarancja. W związku z tym postanowiliśmy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy, który położy nowe płyty - powiedziała.

Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, przetarg zostanie ogłoszony do końca roku. Prace zaplanowano na przyszły rok.

