Lokatorzy kamienicy w Radomiu wrócili po pożarze. „Mamy prąd, nie wiadomo kiedy wróci gaz” Wojciech Kowalczewski 11.10.2024 13:54 Po pożarze kamienicy mogli wrócić do swoich domów, ale wciąż nie mają gazu. Chodzi o lokatorów kamienicy przy ul. Limanowskiego w Radomiu. W nocy ze środy na czwartek doszło tam do pożaru.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Limanowskiego w Radomiu wrócili po pożarze do swoich domów. Wciąż jednak nie mają gazu. Ogień pojawił się tam w nocy ze środy na czwartek. Zniszczył jedno mieszkanie na piętrze, jego lokatorka przebywa wciąż w szpitalu.

- To mieszkanie jest drzwiami zabezpieczone. [...] Prąd jest, a gaz to będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Nie wiem kiedy - powiedziała jedna z mieszkanek naszemu reporterowi.



Stan kobiety, która po pożarze trafiła do szpitala, jest stabilny.

Rzecznik radomskiej straży pożarnej Wiktor Romanowski przekazał nam, że pożar gasiło 20 strażaków, a zadymienie było duże.

— Z okna wydobywał się już dym. W oknie była kobieta, która próbowała sama się wydostać z tego mieszkania. Strażacy podjęli ewakuację tej osoby przy pomocy drabiny, a następnie po przebadaniu została ona zabrana do szpitala — powiedział Romanowski.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru kamienicy przy Limanowskiego. Budynek należy do prywatnego właściciela.

