Iga Świątek na turnieju w Radomiu? W kwietniu rusza Billie Jean King Cup Anna Orzeł 28.03.2025 19:22 Radom ponownie stolicą kobiecego tenisa ziemnego. 10 kwietnia rozpocznie się turniej kwalifikacyjny grupy E Billie Jean King Cup. O awans walczyć będą zawodniczki z Polski, Szwajcarii i z Ukrainy. W turnieju może wziąć udział Iga Świątek.

Iga Świątek (autor: FB/Iga Świątek)

10 kwietnia w Radomiu rozpocznie się turniej kwalifikacyjny grupy E Billie Jean King Cup. O awans walczyć będą zawodniczki z Polski, Szwajcarii i z Ukrainy. Podobnie jak trzy lata temu turniej rozegrany zostanie w Radomskim Centrum Sportu, najnowocześniejszym tego typu obiekcie na Mazowszu.

Prezydent miasta Radosław Witkowski przekonuje, że to będzie wielkie wydarzenie.

- Tak symbolicznie rozpoczynamy sezon ziemny w Europie, w Radomiu. To jest też wielkie wydarzenie, bo poprzednia edycja odbyła się na korcie twardym, a dziś nasza hala będzie musiała podjąć też wielkie wyzwanie, bo to zupełnie inna nawierzchnia do gry w tenisa - mówi.

Kibice liczą na to, że zobaczą na korcie w Radomiu Igę Światek. Prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski tłumaczy, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

- Składy zostały ogłoszone 4 tygodnie przed pierwszą piłką. Natomiast te składy wszystkie, nie tylko naszej reprezentacji, ale również w tych pozostałych dwóch reprezentacjach mają prawo być zmienione przez kapitana - wskazuje.



Współorganizatorem turnieju jest samorząd Mazowsza.

