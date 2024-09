Trzydziesty drugi dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 01.09.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 1 września 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera – Muzeum Powstania Warszawskiego)

Na Starym Mieście Niemcy przystąpili do zadania Powstańcom ostatecznego ciosu. Bladym świtem rozpoczęło się natarcie od strony ul. Bielańskiej na Długą.

W południe ruszyła też niemiecka ofensywa od strony pl. Zamkowego oraz w kierunku pl. Krasińskich i Nowego Miasta.

Całą noc trwała desperacka ewakuacja oddziałów i rannych do Śródmieścia. Kanałami przedostało się blisko 4,5 tysiąca żołnierzy. Włazy zabezpieczał batalion “Parasol” - to jego żołnierze jako ostatni zeszli do kanałów.

Do udokumentowania aparatem momentu przejścia został Eugeniusz Haneman.

– Stoi przy tym włazie kanałowym i czuje jak nie tylko palec nie naciska spustu od migawki, ale zaczyna powoli ukradkiem chować ten aparat do torby. Jak wspomniał, wówczas zabrakło mu odwagi, żeby zrobić zdjęcie tak upodlonym ludziom przez los i pokazać je społeczeństwu. – mówi Michał Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jedyną grupą żołnierzy, której udało się wydostać ze Starego Miasta nie przechodząc kanałami był oddział batalionu “Zośka” dowodzony przez Andrzeja Romockiego ps. “Morro”.

Trwał także zmasowany atak na Sadybę, Sielce i Czerniaków. Niemcy bombardowali pozycje powstańcze i ostrzeliwali pociskami artyleryjskimi.

