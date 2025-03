Zmarł ppłk Janusz Gołuchowski, żołnierz AK, prezes Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej RDC 20.03.2025 13:24 W wieku 97 lat zmarł ppłk Janusz Gołuchowski ps. Orwicz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej - poinformował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zmarł ppłk Janusz Gołuchowski, żołnierz AK, prezes Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej

"Panie Pułkowniku! Meldujesz się już teraz u swoich Kolegów - Towarzyszy Broni. Meldujesz się do Pana Generała, salutując do tego beretu, który przez lata towarzyszył Ci do końca Twoich dni. Składasz raport swego życia i opowiadasz mu jak walczyłeś i jak się starałeś, aby tradycje 1 Polskiej Dywizji Pancernej i PSZ na Zachodzie przetrwały, aby żyły w polskim społeczeństwie i wśród młodego pokolenia" - napisano na Facebooku Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

Podkreślono, że Gołuchowski "pozostawił testament pisany własnym życiem, który potomni powinni uszanować".

Janusz Gołuchowski urodził się 4 marca 1928 r. w Warszawie. Początkowo uczęszczał do prywatnej szkoły Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Płudach, następnie kontynuował naukę w państwowej szkole powszechnej, a później w szkole zawodowej.

W 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej, do 6 kompanii Obwodu VII "Obroża" - 1 Rejonu Legionowo, której to pododdziały brały udział w Powstaniu Warszawskim. Brał udział w nieudanej próbie zdobycia koszar w Legionowie, później ukrywał się w Henrykowie.

We wrześniu 1944 r. wraz z rodziną został wysiedlony przez Niemców do twierdzy w Zakroczymiu, a następnie wywieziony do obozu pracy w Wendenfurth koło Hasselfelde, gdzie pracował przy wycince drzew. Po wyzwoleniu obozu przez aliantów w kwietniu 1945 r. przebywał w obozach w Blankenburgu i Lebenstedt.

"Dzięki pomocy wuja w styczniu 1946 r. trafił do obozu uzupełnień 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w Quakenbrück, kiedy Dywizja okupowała północną część Niemiec, tzw. Fryzję. Po demobilizacji we wrześniu 1947 r. powrócił do Polski" - napisano w informacji Urzędu ds. Kombatantów.

