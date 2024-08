Godzina „W”. 80 lat temu wybuchło Powstanie. Warszawa oddaje cześć Bohaterom RDC 01.08.2024 17:03 W ramach upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17:00 na 60 sekund uruchomione zostały syreny alarmowe. Minutę przed godziną „W” nad centrum Warszawy odbył się honorowy przelot samolotów wojskowych: C-130 Hercules i czterech F-16. Obchody potrwają do późnego wieczora.

Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (autor: RDC)

1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 na mocy decyzji dowództwa Armii Krajowej w Warszawie rozpoczęło się Powstanie. Przez 63 dni trwała heroiczna i osamotniona walka z Niemcami. Celem była w pełni niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i sowieckiej dominacji.

W 80. rocznicę Powstania Warszawskiego z mieszkańcami stolicy rozmawiał nasz reporter Mikołaj Cichocki.

O godz. 17:00 – Godzinie „W” – w całej Warszawie zabrzmiały syreny w celu upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też kościelne dzwony.

Stanęli przechodnie, samochody, autobusy i tramwaje. Kierowcy wysiadali z aut, a motocykliści zsiadali ze swoich jednośladów. Pojazdy zatrzymali również motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów. Uruchomili także sygnały dźwiękowe.

Rondo Dmowskiego, na które jak co roku przyszły tłumy, zostało spowite dymem z rac. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Na budynku PAST-y powiewały biało-czerwone flagi z symbolem Polski Walczącej.

Hołd powstańczemu zrywowi oddali żeglarze na Wiśle. Flotylla kilkunastu jednostek, zatrzymała się w okolicach mostu Poniatowskiego (w symbolicznym miejscu zatopienia statku „Bajka”) i w jej nurt został złożony wieniec – za tych wszystkich, którzy w rzece i jej brzegach poświęcili życie podczas Powstania.

Po godzinie 17 z ronda Dmowskiego w stronę placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, przygotowany przez organizacje patriotyczne i narodowe.

W tegoroczne obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego włączyło się Wojsko Polskie. 1 sierpnia, tuż przed godziną „W”, nad stolicą przeleciały samoloty, które upamiętniły wydarzenia z 1944 roku.

Samoloty Wojska Polskiego przeleciały na trasie od placu Zbawiciela do Ogrodu Krasińskich. Na niebie było widać pięć samolotów.

Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

Uroczystości na Cmentarzu Powstańców Warszawy

O godzinie 18:30 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem „Polegli – Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy odbędzie się również modlitwa międzyreligijna.

Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16:00-22:00 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego.

Będą się tam zatrzymywały samochody i autokary dowożące uczestników uroczystości. Autobusy będą stawały się również po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego.

Dodatkowo w godzinach 16:30-20:00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego – z obu stron nekropolii.

(Nie)zakazane piosenki na pl. Piłsudskiego

Wieczorem, o godzinie 20:30, mieszkańcy stolicy zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Od godziny 17:00 do końca dnia będą zamknięte ulice: Królewska, Ossolińskich i Moliera. Trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.

Prezydent R. Trzaskowski dla Polskiego Radia RDC o Powstaniu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Polskim Radiem RDC mówił o tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim.

– To nie jest wyłącznie lekcja o bohaterstwie, o gotowości do tego, żeby oddać swoje życie za wolność, bo to oczywiście najważniejsze, ale Powstańcy uczą nas o wartościach nadrzędnych, o solidarności, koleżeństwie, przełamywaniu własnych słabości, o tym, żeby nawet w trudnej sytuacji odnaleźć fragment normalnego życia. Jak widzimy zdjęcia Powstańców uśmiechniętych, roześmianych nawet w tych najtrudniejszych chwilach, to daje nam nadzieję, że naprawdę nie ma takiej przeciwności losu, której byśmy nie mogli pokonać – powiedział Trzaskowski.

Włodarz stolicy wskazał, że aby ocalić pamięć o Powstaniu, najważniejsze jest wspieranie samych Powstańców.

– Przede wszystkim rozmawiając z samymi Powstańcami, dlatego że poza rozbudowywaniem muzeów, budowaniem pomników, myśmy postawili Powstańców w samym środku tej opowieści. Oni właśnie przekazują młodym pokoleniom swoje doświadczenia i to jest dzisiaj najważniejsze, ponieważ Powstańcy powoli odchodzą, natomiast pamięć o Powstaniu, pamięć o tym, co dla nich najważniejsze, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie – dodał prezydent.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie i największym zrywem niepodległościowym na terenie okupowanej Polski.

Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta.

