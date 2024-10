Na Kopcu Powstania Warszawskiego po 63 dniach zgasł ogień. „To miejsce nadziei” RDC 02.10.2024 20:46 Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgasł ogień, który palił się przez 63 dni. W 80. rocznicę upadku powstania warszawskiego władze stolicy, powstańcy, harcerze i mieszkańcy oddali hołd poległym w walkach. - Pamięć o Powstaniu Warszawskim wyznacza nam kierunkowskaz - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgasł ogień. „To miejsce nadziei” (autor: RDC)

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji centralnych, uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych. W uroczystości uczestniczyli również powstańcy, Barbara Tokarska, prof. Leszek Żukowski, Janusz Maksymowicz oraz Stefan Maciąg.

"Pamięć o Powstaniu Warszawskim, pamięć o wszystkich tych wartościach, towarzyszyła kolejnym pokoleniom przez wiele lat. Napędzała nas energią, wyznaczała nam pewien kierunkowskaz, pozwalała pamiętać o wartościach i o tym, co najważniejsze. To właśnie to przesłanie, żeby nigdy się nie poddawać i że godność i wolność to są te wartości najważniejsze" - mówił podczas swojego wystąpienia Rafał Trzaskowski.

"Wydawało się, że to zadanie absolutnie niemożliwe, jednak Warszawa powstała z gruzów. I dzisiaj jest piękna każdego dnia. I to jest to przesłanie niezłomności, to jest to przesłanie, że zawsze warto walczyć o wolność. To jest to przesłanie, że Warszawianki i Warszawiacy nigdy się nie poddają" - dodał Trzaskowski.

"Dzisiaj takie jest właśnie przesłanie powstania, które dla nas, Warszawiaków, jest szczególnie cenne. Cokolwiek by się działo, zwłaszcza w momencie zagrożenia, zwłaszcza w momencie, kiedy musimy być razem, chcemy być razem, wygrywa w nas poczucie solidarności, wygrywa w nas poczucie wspólnoty i razem jesteśmy w stanie codziennie pracować i poświęcać się dla naszego miasta po to, żeby ono piękniało. Ta historia, ta rana, która w pewnym sensie pozostała niezabliźniona, przypomina nam właśnie o tym, jaki powstańcy mieli hart ducha i że ten hart ducha mamy szansę po nich odziedziczyć" - dodał.

"Po zakończeniu działań wojennych postanowiono, że z gruzów miasta usypany zostanie kopiec i otrzymał on w porozumieniu ze środowiskami kombatantów nazwę Kopiec Powstania Warszawskiego. Na Kopcu tym spotykamy się w kolejną rocznicę rozpoczęcia i zakończenia Powstania Warszawskiego na tak zwaną chwilę zadumy" - mówił prof. Leszek Żukowski. "Istotne jest, że przechodzimy tutaj, aby zapłonął ogień, a następnie, żeby go zgasić. Nie z myślą o ogniu, ale o Powstaniu Warszawskim, jego celowości, potrzebie i efektach" - kontynuował.

Podczas uroczystości wybranym osobom i instytucjom wręczono medale okolicznościowe upamiętniające 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Medal otrzymał Rafał Trzaskowski, Dowództwo Garnizonu Warszawa, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska m.st. Warszawy, Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, inspektor Mariusz Kaszowicz, Straż Miejska m.st. Warszawy II oddział terenowy, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a także Halina Niemiec, Maciej Dębski, Maciej Garczyński oraz Ewa Bujalska. Następnie odbyła się ceremonia złożenia wieńców oraz ceremonia przekazania "Ognia Pamięci" do Grobu Nieznanego Żołnierza.

2 października 1944 r., po 63 dniach walk, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Przedstawiciele Armii Krajowej podpisali w Ożarowie akt kapitulacji. Na mocy porozumienia, 5 października 1944 r. do niewoli trafiło ponad 11,5 tys. żołnierzy AK. W czasie walk zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. osób cywilnych.

