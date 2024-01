Zmarł żołnierz AK i Powstaniec Warszawski Zbigniew Piasecki. Miał 97 lat RDC 09.01.2024 09:24 Nie żyje żołnierz Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski ppłk Zbigniew Piasecki, ps. Czekolada. Zmarł w wieku 97 lat. Od lat 50. mieszkał w Szczecinie. W Powstaniu walczył w VII Batalionie „Ruczaj” i Batalionie „Miłosz”.

Nie żyje Powstanie Warszawski Zbigniew Piasecki, ps. Czekolada (autor: Paczka dla Bohatera/FB)

W wieku 97 lat zmarł podpułkownik Zbigniew Piasecki, ps. Czekolada – żołnierz Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski. O jego śmierci poinformował portal internetowy Radia Szczecin.

Zbigniew Piasecki urodził się 27 maja 1927 r. w Warszawie. Ze względu na służbę jego ojca w 19. Pułku Ułanów Wołyńskich dzieciństwo spędził na Kresach. W 1942 r. wstąpił do Szarych Szeregów. Nosił pseudonimy „Różycki” i „Czekolada”.

W Powstaniu Warszawskim walczył w VII Batalionie „Ruczaj” i Batalionie „Miłosz”, między innymi w okolicach placu Trzech Krzyży, gdzie został lekko ranny.

Po kapitulacji Powstania zdecydował się na ucieczkę z kolumny powstańców opuszczających miasto. Wpadł w ręce Niemców, którzy wysłali go do obozu pracy w Oleśnicy. Uciekł i dotarł w okolice Kielc, gdzie ponownie wpadł w ręce Niemców. 14 stycznia 1945 r. wraz z grupą więźniów uciekł z więzienia w Kielcach.

Piasecki przyjechał do Szczecina w 1951 r., pragnąc uciec na zachód. Ostatecznie pozostał na „ziemiach odzyskanych”, ale do 1974 r. nie przyznawał się do członkostwa w AK.

Pracował w Szczecińskiej Stoczni Rzecznej i Biurze Projektów Budownictwa Morskiego. W latach osiemdziesiątych działał w NSZZ „Solidarność”.

W 1987 r. przeszedł na emeryturę. W 2009 r. otrzymał z rąk prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Działał także w Stowarzyszeniu „Katyń” w Szczecinie. W 2021 r. ukazała się jego biografia „Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego, ps. Czekolada” autorstwa Przemysława Benkena.

Pogrzeb Zbigniewa Piaseckiego odbędzie się w piątek, 12 stycznia o godzinie 12:30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

