Prezydent R. Trzaskowski dla Polskiego Radia RDC: Powstanie to lekcja o wartościach
01.08.2024
To nie jest tylko lekcja o bohaterstwie, ale o największych wartościach – prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w specjalnej rozmowie z Polskim Radiem RDC w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mówił o tym, czego dziś może nas nauczyć postawa Powstańców i dlaczego zryw z 1944 roku jest ponadczasowy i uniwersalny.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (autor: RDC)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Polskim Radiem RDC mówił o tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim.

– To nie jest wyłącznie lekcja o bohaterstwie, o gotowości do tego, żeby oddać swoje życie za wolność, bo to oczywiście najważniejsze, ale Powstańcy uczą nas o wartościach nadrzędnych, o solidarności, koleżeństwie, przełamywaniu własnych słabości, o tym, żeby nawet w trudnej sytuacji odnaleźć fragment normalnego życia. Jak widzimy zdjęcia Powstańców uśmiechniętych, roześmianych nawet w tych najtrudniejszych chwilach, to daje nam nadzieję, że naprawdę nie ma takiej przeciwności losu, której byśmy nie mogli pokonać – powiedział Trzaskowski.

Włodarz stolicy wskazał, że aby ocalić pamięć o Powstaniu, najważniejsze jest wspieranie samych Powstańców.

– Przede wszystkim rozmawiając z samymi Powstańcami, dlatego że poza rozbudowywaniem muzeów, budowaniem pomników, myśmy postawili Powstańców w samym środku tej opowieści. Oni właśnie przekazują młodym pokoleniom swoje doświadczenia i to jest dzisiaj najważniejsze, ponieważ Powstańcy powoli odchodzą, natomiast pamięć o Powstaniu, pamięć o tym, co dla nich najważniejsze, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie – dodał prezydent.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40–50 tys. Powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

