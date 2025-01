Wolontariusze odwiedzili jednego z najstarszych powstańców warszawskich RDC 18.01.2025 10:09 Wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka z kwiatami odwiedzili jednych z najstarszych powstańców warszawskich. Życzenia od wolontariuszy usłyszał między innymi 103-letni Pan Andrzej Świętorzecki pseudonim „Zygmunt”.

Rok 2024 w MPW (autor: Muzeum Powstania Warszawskiego/FB)

21 i 22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzili najstarszych powstańców, żeby wręczyć im kwiaty i złożyć życzenia. Jednym z nich był 103-letni Pan Andrzej Świętorzecki pseudonim „Zygmunt”.

Powstaniec bardzo ucieszył się z wizyty wolontariuszy. Jak mówił, to niezwykle ważne, aby historia, której był świadkiem, nie została zapomniana.

Pan Andrzej Świętorzecki podkreślił także, że cieszy się z tego, iż młodzi ludzie nie są obojętni wobec historii i zawsze chętnie słuchają wspomnień powstańców warszawskich:

Jednym z wolontariuszy, który odwiedzał powstańców warszawskich i składał im życzenia z okazji zbliżających się Dnia Babci i Dnia Dziadka, był Patryk Kulesza. Jak podkreślił, takie spotkania zawsze wprowadzają młodych ludzi w poważny nastrój i zadumę. Jednak z drugiej strony, jak dodaje wolontariusz, te spotkania zawsze są też bardzo radosne.

Na całym świecie obecnie żyje 76 powstańców warszawskich, którzy mają sto lub więcej lat. Tylko w samej Warszawie jest ich 52.

Muzeum Powstania Warszawskiego apeluje, by o nich pamiętać na co dzień, nie tylko 1 sierpnia. A jeśli znamy jednego lub więcej powstańców, to również złożyć im najlepsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które wypadają 21 i 22 stycznia.

Czytaj też: Osiemnaście dni i tylko dwanaście słonecznych godzin. Kiedy poprawa pogody? [SPRAWDŹ]