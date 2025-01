Osiemnaście dni i tylko dwanaście słonecznych godzin. Kiedy poprawa pogody? [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 18.01.2025 08:45 Od początku stycznia synoptycy zanotowali tylko dwanaście słonecznych godzin bez chmur. Według prognoz, w ten weekend sytuacja nie ulegnie poprawie. — Będą pojawiały się przejaśnienia, ale to nie będzie piękne niebieskie niebo — przekazał rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Ponadto na Mazowszu mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Kiedy na Mazowsze wrócą słoneczne dni? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Pogoda na początku 2025 roku nie rozpieszcza. Od 1 stycznia było tylko dwanaście słonecznych godzin bez chmur. Mieszkańcy Mazowsza przyznają, że brakuje im słońca.

— Im więcej światła, tym więcej energii — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC od mieszkańców Radomia.

Według prognoz synoptyków, ten weekend również nie będzie słoneczny.

„Zgniły wyż” nad Mazowszem

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że nad Mazowszem wisi tak zwany zgniły wyż.

— Będą pojawiały się przejaśnienia w weekend, ale to nie będzie piękne niebieskie niebo. No niestety. Okazuje się, że będą również pojawiały się mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów — poinformował Walijewski.

Kiedy poprawi się pogoda?

Sytuacja może poprawić się w przyszłym tygodniu.

— W poniedziałek oraz we wtorek. Jest szansa, że faktycznie to słoneczko będzie bardziej się pojawiać. Chmury nie będą już niskie, tylko te takie bardziej średniego piętra. No więc jest, jest szansa, ale to nie jest nadal takie piękne, błękitne niebo — dodał Walijewski.

Temperatury wyniosą od -1 do nawet 7 na plusie. Synoptycy nie prognozują opadów.

Czytaj też: Kolejny ubój prewencyjny na Mazowszu. Wykryto drugie ognisko rzekomego pomoru drobiu