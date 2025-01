Kolejny ubój prewencyjny na Mazowszu. Wykryto drugie ognisko rzekomego pomoru drobiu Beata Głozak 17.01.2025 18:34 Ze względu na wykrycie drugiego ogniska rzekomego pomoru drobiu na Mazowszu, zlecono ubój prewencyjny. Obecnie wybito już 180 tysięcy sztuk brojlerów. Chorobę potwierdzono na fermie kurzej w miejscowości Sieraków w powiecie gostynińskim. — Uważamy, że jest to realne zagrożenie. Chodzi o przeniesienie wirusa na fermy. Stąd też decyzja, żeby poddać to prewencyjnemu ubojowi — przekazała powiatowy lekarz weterynarii w Płocku Magdalena Kalińska.

Rzekomy pomór drobiu na Mazowszu (autor: pexels)

Na Mazowszu wykryto drugie w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu. Z tego względu zlecono ubój prewencyjny. Chorobę potwierdzono na fermie kurzej w miejscowości Sieraków w powiecie gostynińskim.

Powiatowy lekarz weterynarii w Płocku Magdalena Kalińska przekazała, że wybito już cały drób, łącznie jest to 180 tysięcy sztuk brojlerów.

— Obecnie trwa załadunek. Prawdopodobnie potrwa też do późnych godzin. Mam z laboratorium potwierdzenie, że jest to wirus o wysokiej zjadliwości — powiedziała Kalińska.

Powiat gostyniński ma największą obsadę kurników. Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa, zdecydowano o prewencyjnym wybiciu drobiu.

— W promieniu półtora kilometra będziemy ubijać wszystkie gospodarstwa komercyjne. W samym praktycznie tylko półtorakilometrowym obszarze będziemy mieć prawie 15 obiektów do uboju prewencyjnego — poinformowała Kalińska.

Obój zaczął się dzisiaj po południu.

— Dzisiaj w godzinach popołudniowych pierwsze fermy będą poddawane zabiciu i później przez weekend do poniedziałku. Uważamy, że jest to realne zagrożenie na przeniesienie wirusa na te fermy i stąd też decyzja, żeby poddać to temu prewencyjnemu ubojowi — dodała Kalińska.

Rzekomy pomór drobiu to choroba tak zjadliwa, jak ptasia grypa, ale różni je to, że na tę pierwszą jest szczepionka. Jak zapewnia powiatowa lekarz weterynarii, w przypadku fermy ptactwo było szczepione. Gospodarstwo, tak jak okoliczne, było sprawdzone pod względem bioasekuracji i nie było co do niego zastrzeżeń.

Ognisko rzekomego pomoru drobiu w powiecie gostynińskim jest drugim po ognisku w powiecie łosickim potwierdzonym w tym roku na Mazowszu. Pod koniec ubiegłego roku na terenie powiatów siedleckiego i łosickiego potwierdzono ich w sumie sześć.

