Zima na Mazowszu przybiera na sile. Alert IMGW przed silnym mrozem dla całego regionu Adam Abramiuk 08.01.2024 19:34 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem na terenie całego Mazowsza. Termometry pokażą dwucyfrowe wartości. — Szczególnie mroźna będzie najbliższa noc, gdzie w całym województwie temperatury spadną poniżej -15 stopni — informuje synoptyk IMGW. Miejscami może wystąpić -18 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW na Mazowszu (autor: pexels)

Zima na Mazowszu przybiera na sile. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed silnym mrozem na całym Mazowszu.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Kamil Walczak zaznacza, że najbliższa noc, będzie szczególnie mroźna.

— Szczególnie mroźna będzie najbliższa noc, gdzie w całym województwie temperatury spadną poniżej -15 stopni. Najchłodniej i najbardziej mroźno będzie na wschodzie i północy województwa. Tam temperatura może spać nawet do -20 stopni — mówi Walczak.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku 9 stycznia do godziny 9:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80 procent.

Od nocy z wtorku na środę należy spodziewać się ustępowania silnego mrozu. W środę na termometrach około -3 stopnie. W weekend w okolicach zera.

Pogoda w kraju

Na północy kraju poniedziałek jest bezchmurny, jeśli pojawiają się chmury, to jest ich mało. W centrum zachmurzenie może wzrastać do umiarkowanego.

— Na południu kraju jest ono duże, ale i tam stopniowo pod koniec dnia sytuacja powinna się poprawiać. Na południu miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu — powiedział Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Poniedziałek jest mroźny. Temperatura maksymalna będzie niska.

— Najniższa na Warmii i Mazurach. Tam w najcieplejszym momencie dnia minus 15-16 stopni Celsjusza. W centrum wzrośnie do ok. minus 8 stopni. Natomiast najcieplej będzie na Wybrzeżu, tam termometry wskażą maksymalnie do minus 1 stopnia Celsjusza — poinformował synoptyk IMGW.

W nocy pogodnie, jedynie na krańcach południowych i Suwalszczyźnie więcej chmur i słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -24°C na Warmii, Mazurach oraz w dolinach górskich Karpat do -12°C na zachodzie, na wybrzeżu od -8°C do -5°C. Wiatr będzie słaby.#IMGWmeteo #noc #mróz pic.twitter.com/CrZJTbas6b — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 8, 2024

Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany, a na południu kraju lokalnie nawet porywisty, południowo-wschodni. Silniej, na co zwrócił uwagę synoptyk IMGW, będzie wiało w górach. Tam porywy wiatru mogą sięgać do 75 km/h, a w Sudetach nawet do 90 km/h i tam mogą one powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

— Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, tylko gdzieniegdzie na południu kraju oraz na samych krańcach północno-wschodnich więcej chmur i mogą tam wystąpić słabe, wręcz symboliczne, opady śniegu — przekazał synoptyk IMGW.

Wskazał, że temperatura minimalna będzie jeszcze nieco niższa niż ta z minionej nocy, z niedzieli na poniedziałek.

— Wyniesie ona od minus 24-22 stopni Celsjusza lokalnie na północnym wschodzie i na wschodzie kraju, ok. minus 15 stopni w centrum, do minus 5 stopni Celsjusza na Wybrzeżu — powiedział synoptyk IMGW. Zaznaczył przy tym, że IMGW dla wschodniej i centralnej Polski wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny. Nadal silnie będzie wiać w Sudetach, tam porywy wiatru sięgać będą do 100 km/h. W Karpatach porywy nieco osłabną, nie powinny przekroczyć 65 km/h.

Prognoza wartości minimalnej temperatury powietrza w dniu 9 stycznia 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)🌡️

🥶Najniższa wartość TMIN (–23°C) wystąpi w Zakopanem, niewiele wyższa spodziewana jest w Mikołajkach (–21°C).



Więcej informacji:

➡️https://t.co/sWYxnjXOyW pic.twitter.com/zVS8AC5YzM — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 8, 2024

