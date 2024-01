Ostatni dzień silnych mrozów na Mazowszu. Nadchodzi ocieplenie [PROGNOZA] Adam Abramiuk 09.01.2024 20:19 Po silnym powiewie chłodu, który nadejdzie dziś w nocy, w środę ma nastąpić ocieplenie. Synoptycy IMGW prognozują wyraźną poprawę pogody. — Kolejne dni przynoszą nam znowu coraz to wyższą temperaturę. W weekend na termometrach zobaczymy około 0 stopni — mówi synoptyk.

Ostatni dzień silnych mrozów na Mazowszu (autor: GOV)

Ostatni dzień silnych mrozów na Mazowszu. Od jutra powinno być już coraz cieplej.

Jak informuje dyżurny synoptyk IMGW-PIB Kamil Walczak, silniejszy powiew chłodu nadejdzie jeszcze w nocy.

— W najchłodniejszym momencie nocy będzie od minus 12 stopni na południu województwa, do minus 8 stopni na północy, gdzie możemy się również spodziewać słabych opadów śniegu — mówi Walczak.

Poprawa pogody już od środy

Wyraźna poprawa pogody nastąpi w środę.

— Kolejne dni przynoszą nam znowu coraz to wyższą temperaturę. W weekend na termometrach zobaczymy około 0 stopni. Będą występować opady śniegu — informuje Walczak.

W przyszłym tygodniu temperatury utrzymają się w okolicach zera stopni.

Rekordy zimna

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z poniedziałku na wtorek -32,3 stopnia pokazały przy gruncie termometry na stacji meteorologicznej w Bodzentynie w woj. świętokrzyskim. Meteorolodzy zastrzegli jednak, że „wartość minimalnej temperatury przy gruncie zostanie poddana procesowi kontroli i weryfikacji”, gdyż możliwa jest awaria czujnika zwłaszcza że kolejnym rekordowym wskazaniem w tym samym czasie było „ledwie” -21,5 stopnia.

Z upływem nocy słupki rtęci spadały. Rano IMGW podał kolejne najniższe wskazania.

„Minionej nocy najniższą temperaturę minimalną na stacjach synoptycznych zanotowano w Rzeszowie i Zamościu: -21,2 stopnia” - poinformowano na profilu X IMGW-PIB Meteo Polska dodając, że spośród wszystkich stacji #IMGW najzimniej było w Ratułowie (woj. małopolskie)- minus 25,2.

Minionej nocy najniższą temperaturę minimalną na stacjach synoptycznych zanotowano w Rzeszowie i Zamościu: -21,2°C.



A spośród wszystkich stacji #IMGW najzimniej było w Ratułowie (woj. małopolskie): -25,2°C.#meteoimgw #zima #mróz pic.twitter.com/vrg2uYPT23 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 9, 2024

Prognoza pogody na 10 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy nadal znajdować się będzie pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się w rejon Wysp Owczych. Niże z frontami atmosferycznymi zaznaczą się w rejonie północnej Skandynawii i Morza Barentsa oraz na obszarze Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Polska pozostanie w zasięgu klina wyżu znad Wysp Owczych, jedynie północno-wschodnia część kraju dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia z ciepłym frontem atmosferycznym. Południe kraju pozostanie w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, nad pozostały obszar napłynie cieplejsze i wilgotne powietrze polarne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

W środę na południu i zachodzie na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże. Na północy i wschodzie miejscami słaby śnieg, na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu przechodzący w deszcz ze śniegiem i lokalnie słaby deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy początkowo marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od około -10 st. C na południu, około -3 st. C w centrum, 2 st .C na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, przeważnie zachodni

