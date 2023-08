Burze z gradem i upał na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia RDC 27.08.2023 15:09 Burze z gradem, upał lub intensywne opady deszczu — przed tymi zjawiskami pogodowymi ostrzega w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują w prawie całej Polsce. Na Mazowszu wprowadzono ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem oraz dla części województwa ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Na Mazowszu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, do godziny 5:00.

Alerty przed upałem mają wyższy, drugi stopień i obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, czyli województwach: podkarpackim, lubelskim i małopolskim, oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego. Prognozowana temperatura to nawet 33 stopnie C w dzień i miejscami 22 stopni C w nocy.

W części województwa mazowieckiego prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C, miejscami około 20°C. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli, do godziny 20:00.

Intensywne opady deszczu spodziewane są natomiast w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim oraz częściowo w zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Według prognoz spadnie tam ok. 35 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 45 litrów. Ostrzeżenia przed ulewami mają pierwszy stopień.

