Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla całego kraju. Jest apel straży pożarnej [SPRAWDŹ] RDC 06.02.2024 18:32 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia dla całego kraju przed silnym wiatrem. W związku z alertami Państwowa Straż Pożarna zaapelowała o unikanie schronienia w pobliżu drzew oraz zabezpieczenie balkonów. — Znajdujące się tam rzeczy porwane przez wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla osób, które przechodzą w pobliżu — mówi rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Silny wiatr nad Polską. Są ostrzeżenia IMGW (autor: GOV)

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w całej Polsce. Na Mazowszu Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

W północnej części regionu alerty obowiązują od godziny 17 we wtorek do godziny 6 w środę. Z kolej w centralnej i południowej części Mazowsza ostrzeżenia są od godziny 14 we wtorek do godziny 12 w środę.

Jeszcze silniej będzie wiało na północy województwa pomorskiego, tam IMGW wydał alerty drugiego stopnia. Na wskazanym obszarze Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.

Apel straży pożarnej

„UWAGA silny wiatr w porywach do 90 km/h na terenie całego kraju. Zabezpiecz wszystkie przedmioty na balkonie, tarasie lub podwórzu. Unikaj schronienia w pobliżu drzew oraz sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu” — zaapelowała na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

⚠️ UWAGA silny #wiatr w porywach do 9️⃣0️⃣km/h na terenie całego kraju‼️



✅Zabezpiecz wszystkie przedmioty na balkonie, tarasie lub podwórzu.



💢Unikaj schronienia w pobliżu drzew oraz sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu.#bezpieczeństwo #strażacy https://t.co/0PlRuxRple — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) February 6, 2024

— Zabezpieczmy okna i wszystko, co jest na tarasie czy balkonie. Znajdujące się tam rzeczy porwane przez wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla osób, które przechodzą w pobliżu — mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

