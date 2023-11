Niż Niklas nad Polską. To przez niego pogoda jest „niebezpieczna i groźna” 23.11.2023 11:46 Niż Niklas ukształtował pogodę w naszym kraju. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie i groźnie, szczególnie dla kierowców. Ponadto biomet jest bardzo niekorzystny. Policja apeluje o ostrożność na drogach, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z marznącymi opadami i silnym wiatrem.

Niż Niklas, który dotarł do naszego kraju, spowodował bardzo dużą różnicę ciśnienia pomiędzy Polską północną a południową, nawet do 30 hPa.

– Niklas będzie się przemieszczał z zachodu na wschód, a wraz z niżem od północnego zachodu do południowego wschodu, będzie się przemieszczał przez Polskę, front atmosferyczny. On z kolei przyniesie opady wszelkiego rodzaju. Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz ze śniegiem, później nawet krupa śnieżna przechodząca w marznący deszcz a na końcu deszcz. Bez opadów jedynie w dolnośląskim i południowej części opolskiego i lubuskiego – wyjaśnił Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przez niskie temperatury, marznąc opady i silny wiatr dziś trzeba zachować szczególną ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego województwa mazowieckiego.

Alerty II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do piątkowej nocy. Z kolei alerty II stopnia w związku z marznącymi opadami i gołoledzią wydane zostały do godz. 12:00, a dla południowych powiatów do 15:00.

– Różna mieszanka opadów plus silny wiatr. Głównie we wschodniej połowie kraju będzie śnieg przechodził w deszcz, a opady w marznące powodujące gołoledź. Opady marznące również na zachodzie mogą się przytrafić – podała synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka.

Uwaga!⚠️

Obecnie przez północną i centralną cześć kraju przemieszcza się strefa marznących opadów deszczu i mżawki. Na drogach i chodnikach ślisko i bardzo niebezpiecznie🚗.

Warunki drogowe pogarsza również silny wiatr, w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h, z płd. wsch.

Pogoda na weekend

W piątek 24 listopada silny wiatr utrzyma się jeszcze w pierwszej połowie dnia, po południu w całym kraju zacznie słabnąć. Będzie jeszcze porywisty, ale już nie tak silny jak wcześniej.

Najsilniejszych porywów spodziewamy się zwłaszcza nad morzem do 85 km/h, na niżu początkowo do 70 km/h. Wiatr zmieni kierunek na zachodni i nad morzem na północno-zachodni. Padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg – na nizinach do około 2-3 cm, w górach przyrost o 10-12 cm. W ciągu dnia na termometrach wszędzie powyżej 0°C, od 2°C na północy do 5°C na południu kraju.

W weekend uspokojenie w pogodzie, wiatr wyraźnie osłabnie i tylko miejscami będzie porywisty. Padać będzie głównie sam śnieg, miejscami przybędzie go o około 5-10 cm. Na termometrach maksymalnie do 2°C, cieplej jedynie nad samym morzem do 4°C. Nocami spadki poniżej 0°C i w wielu miejscach może wystąpić oblodzenie nawierzchni.

