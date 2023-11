Gołoledź, silny wiatr i marznące opady. Są alerty IMGW dla Mazowsza [PROGNOZA]

Dziś deszcz ze śniegiem i deszcz marznący z gołoledzią

Na wschodzie rano śnieg

Na Pomorzu do 20mm opadu

Na północy możliwe burze

T. maks. od 0° w rejonach podgórskich, 6°C w centrum do 11°C nad morzem

Porywy wiatru do 85km/h, nad morzem 95km/h, w górach do 140km/h#IMGW pic.twitter.com/HsPj3lt8dD