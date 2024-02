Szybsze nadejście wiosny. Jak to wpłynie na zdrowie i samopoczucie? Cyryl Skiba 28.02.2024 20:19 Po rekordowo ciepłym lutym w kolejnym miesiącu możemy się spodziewać nadejścia wiosny. Biometeorolog z IMGW uważa, że może to powodować gorsze samopoczucie. — Skrajne odchylenia od normy elementów pogodowych, działają niekorzystnie na nasze organizmy, zaburzając homeostazę — tłumaczy dr Grzegorz Kaliński.

Wczesna wiosna może powodować gorsze samopoczucie? (autor: pexels)

Wczesna wiosna może powodować gorsze samopoczucie — tak uważa dr Grzegorz Kaliński. Biometeorolog z IMGW powiedział Radiu dla Ciebie, że organizm człowieka jest przyzwyczajony do cykliczności pór roku i możemy czuć się „wybici” przez panującą aurę.

— Wszelkie wahania, albo skrajne odchylenia od normy elementów pogodowych, czy to będzie temperatura powietrza, czy ciśnienie atmosferyczne, działają niekorzystnie na nasze organizmy, zaburzając homeostazę, czyli stan wewnętrznej równowagi — tłumaczy Kaliński.

Więcej witaminy D

Choć wczesna wiosna może zaburzyć nasz naturalny cykl, to dobra wiadomość jest taka, że jest coraz więcej słońca i więcej witaminy D.

— U niektórych osób, takie zaburzenia naturalnego cyklu rocznego i gwałtowne skrócenie zimy albo ekstremalnie ciepła zima, może wywoływać pogorszone samopoczucie. Warto jednak być optymistą, ponieważ wraz ze zbliżającą się wiosną, dni będą coraz dłuższe, a zatem będzie coraz więcej słońca — zaznacza.

Powrót do aktywności na świeżym powietrzu

Coraz lepsza pogoda sprzyja wychodzeniu z domów i naszej większej aktywności.

— Ciepła końcówka zimy będzie dobrą okazją do powrotu do ulubionych aktywności na świeżym powietrzu, na przykład do jazdy na rowerze, biegania, spacerów, albo do kąpieli słonecznych. Warto pamiętać, że eksponowanie nieodsłoniętej skóry, na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, sprzyja wytwarzaniu witaminy D3 w organizmie, która poprawia naszą odporność i sprzyja poprawie samopoczucia — podkreśla.

„Alergicy powinni być przygotowani”

Zła wiadomość dla alergików. Rośliny będą wcześniej pylić.

— Mimo kalendarzowej zimy, wysoka temperatura powietrza sprawia, że przyroda szybciej niż w ubiegłych latach budzi się do życia, przez co, alergicy powinni mieć się na baczności i powinni być przygotowani na wcześniejsze pylenie roślin. Warto zatem sprawdzać kalendarze pylenia roślin — oznajmia.

Mamy rekordowo ciepły luty. Średnia temperatura jest o sześć stopni wyższa, niż w latach ubiegłych. W tym tygodniu około 15 stopni pokazują termometry.

Wiosna na wyciągnięcie ręki

Kwitną krokusy i przebiśniegi. Dni są coraz dłuższe, a słońce świeci intensywnie. Oznacza to, że do pierwszych prac przystąpili działkowcy.

Rodzinne Ogródki Działkowe „Podlasie” w Siedlcach, odwiedziła nasza reporterka Beata Głozak.

Do meteorologicznej wiosny zostały tylko dwa dni.

Czytaj też: Wnyki nad Wisłą w Łomiankach. W jedną z pułapek wpadł wilk