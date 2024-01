Segregacja odpadów w regionie. Jak wypadają największe miasta na Mazowszu? Alicja Śmiecińska 08.01.2024 16:02 Radio dla Ciebie sprawdziło, jak wygląda sortowanie śmieci w największych miastach na Mazowszu. W ubiegłym roku wymagany poziom recyklingu wynosił 35 procent, w tym ma wynosić już 45 procent. Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w 2022 roku średnio na każdego mieszkańca Radomia przypadły 242 kilogramy odpadów. To najmniej na Mazowszu. Z kolei w Płocku, śmieci nie segreguje co trzeci mieszkaniec domu jednorodzinnego.

Radom

Radomianie przestrzegają prawa i segregują odpady. W 2022 roku blisko jedna trzecia śmieci, czyli więcej niż to wynikało z przepisów, trafiła do recyklingu.

Dzięki prowadzonej przez samorząd od lat edukacji ekologicznej, rośnie świadomość mieszkańców. Monika Skopek z Urzędu Miasta w Radomiu tłumaczy, że mieszkańcy segregowanie traktują jak formę dbałości o środowisko, a nie jedynie przykry obowiązek.

— Jeśli chodzi o przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, osiągnęliśmy poziom ponad 28 procent przy wymaganym minimalnym 25 procent. Natomiast, jeśli chodzi o ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, to osiągnęliśmy wynik ponad 12 procent przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35 procent — oznajmia Skopek.

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w 2022 roku średnio na każdego mieszkańca Radomia przypadły 242 kilogramy odpadów. To najmniej na Mazowszu.

Płock

W Płocku śmieci nie segreguje co trzeci mieszkaniec domu jednorodzinnego. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w budynkach wielorodzinnych.

W ubiegłym roku wymagany poziom recyklingu wynosił 35 procent, w tym ma wynosić już 45 procent.

Renata Szymborska z referatu gospodarowania odpadami w płockim ratuszu informuje, że obecnie trwa etap zliczania.

— Mamy nadzieję, że 35 procent uzyskaliśmy. Będziemy to zliczać niebawem, jak wpłyną wszystkie sprawozdania z firm odbierających odpady w mieście. Luty, marzec rozstrzygnie, czy brakuje nam pół procenta, czy nam go nie brakuje. Jestem dobrej myśli, że 35 procent uda nam się uzyskać za rok 2023 — mówi Szymborska.

Jeśli nie uda się go osiągnąć, miasto będzie musiało zapłacić około 1,5 mln zł. kary, którą może nałożyć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Siedlce

To może być trudne do zrobienia — tak Siedlce komentują wymagany 45% poziom recyklingu odpadów, który w tym roku muszą osiągnąć samorządy. Problemem mogą być zbiorcze wiaty śmietnikowe we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Jak mówi kierownik referatu ochrony środowiska Małgorzata Jaszczuk, trudno zmobilizować wszystkich mieszkańców.

— Planujemy kampanię informacyjną na ten rok, żeby jednak bardziej mobilizować, bo grudzień w tych odsłonach źle wyglądał. Musimy chyba podjąć działania, bo mieszkańcy zapomnieli — informuje Jaszczuk.

Wskaźnik co roku jest waloryzowany o 10%. Nie wiadomo jeszcze, czy w poprzednim udało się osiągnąć 35%. Siedlce w 2022 roku osiągnęły wymagane wówczas 25% poziomu recyklingu, osiągając nieco ponad 30.

Jeśli miasto nie zmieści się w ubiegłorocznych założeniach, wówczas Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wymierzyć administracyjną karę pieniężną. Płacić trzeba będzie za każdą tonę nieuzyskanego poziomu.

Ciechanów

Ciechanów jest dobrej myśli w sprawie wymaganych poziomów recyklingu.

Dyrektor do spraw komunalnych PUK w Ciechanowie Krzysztof Jeziółkowski oznajmia, że cały czas trwają podliczenia.

— Rok 2023 w tej chwili jest rozliczany. Nie jest to takie proste, bo wpływają do nas dokumenty od firm, które zajmują się przetwarzaniem, recyklingiem odpadów, czyli tak zwane DPR-y. Mamy czas do 15 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że te wskaźniki osiągniemy — mówi Jeziółkowski.

Dyrektor zaznacza, że osiągnięcie 45 procent recyklingu będzie wyzwaniem. Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu wynosił 25 procent.

