Woda zbliża się do zabudowań. Alarm przeciwpowodziwy w gminie Mokobody Olga Kwaśniewska 08.01.2024 09:14 Alarm przeciwpowodziowy w gminie Mokobody w powiecie siedleckim. Liwiec wylewa - rzeka o 23 cm przekroczyła stan alarmowy. Sytuacja cały czas monitorowana jest przez gminę i strażaków.

23 Wysoki poziom wody w Liwcu (autor: RDC)

Trudna sytuacja hydrologiczna w powiecie siedleckim. W gminie Mokobody ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Stan wody w Liwcu przekroczył stan alarmowy o 23 cm. Mieszkańcy nie są na razie zagrożeni, choć sytuacja jest napięta i cały czas monitorowana przez gminę i strażaków.

- Rozlewiska są głównie na łąkach i polach, ale w Zaliwiu-Piegawkach woda zbliża się do zabudowań gospodarczych - mówi wójt Iwona Księżopolska. - To są bardzo duże rozlewiska. Jest słabo z Zaliwiu-Piegawkach, bo tam są zabudowania bardzo blisko, gospodarcze oczywiście. Tam, gdzie rozleje się na łąki, no to wiadomo, że rozleje się woda. Taki jest normalny stan rzeczy. Najgorzej, jak będzie wchodziła do zabudowań. Wtedy będziemy mieli problem - tłumaczy.





Póki co od kilku godzin poziom wody zatrzymał się na 293 cm i najbliższe mroźne dni będą sprzyjać stabilizacji. Sytuacja może zmienić się w czwartek wraz z niewielką odwilżą - na łąkach zalega około 5 cm śniegu, który topiąc się, szybko podniesie lustro wody. Gmina ma przygotowane worki z piaskiem do zabezpieczania mieszkańców.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PL