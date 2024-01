IMGW i RCB ostrzegają przed silnym mrozem. Alert na północy Mazowsza RDC 07.01.2024 16:03 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem na terenie północno wschodniej Polski, między innymi w północnych powiatach Mazowsza. Termometry pokażą dwucyfrowe wartości. "Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy – dzwońcie na numer alarmowy 112" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Silny mróz na Mazowszu (autor: pixabay)

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego a także wschodniej części województwa pomorskiego i północnej części Mazowsza.

Synoptycy prognozują w tym rejonie temperaturę minimalną w nocy od -17 do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -12 do -9 st. C. Wiać będzie wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku, 9 stycznia.

Przed silnymi mrozami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przypomina o zapewnieniu ciepłego miejsca dla zwierząt.

"Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy – dzwońcie na numer alarmowy 112" - apeluje RCB w mediach społecznościowych.

