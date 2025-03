Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz dla RDC: samorząd ma kluczową rolę w obronie Polski Bartłomiej Sobczyk 03.03.2025 20:22 W obronie państwa polskiego bardzo dużą rolę odgrywa samorząd - mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej bierze udział w X Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Podpisał tam też dziś porozumienie w sprawie opracowania raportu pt. „Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym”.

W Mikołajkach ruszyła dziś jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych samorządom – to X Europejski Kongres Samorządów. Bierze w nim udział ponad 2800 uczestników z Polski i zagranicy.

Jednym z tematów była w poniedziałek rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa. Mówił o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z szefem MON rozmawiał też nasz dziennikarz Robert Łuchniak, który zapytał o kwestię ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

- Nie ma obrony państwa polskiego bez silnego społeczeństwa. I Polska, jak każde państwo, powinna się bronić nie tylko siłą swojej armii czy siłą sojuszy, ale siłą wszystkich swoich obywateli. I samorząd odgrywa oczywiście kluczową rolę, szczególnie samorząd gminny, ale i powiatowy, a wojewódzki dostał nowe uprawnienia na mocy tej ustawy. W ogóle będzie mógł się włączać dużo szerzej w ochronę ludności, obronę cywilną. Ministerstwo Obrony daje z siebie bardzo dużo, bo gwarantuje połowę budżetu - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.



Środki z MON maja być wykorzystane na różnorodne inwestycje, zapewniające ochronę ludzi podczas np. wojny.

- Budowy magazynów, wspierania w budowie potencjału obrony cywilnej. To jest bardzo ważne, żebyśmy budowali powszechną obronę cywilną i działania na rzecz ochrony ludności, czyli miejsca schronienia, schrony, różnego rodzaju magazyny, doposażenie, dofinansowanie OSP czy PSP - wskazał szef MON.



Wicepremier uczestniczył również w uroczystości podpisania Porozumienia w sprawie opracowania Raportu pt. "Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym". „W pierwszej kolejności oczekuję w raporcie wskazania tego, co należy zabezpieczyć w pierwszym rzędzie: jaki transfer technologii, jakie umiejętności, jakie zdolności. Chciałbym również, aby finalizacja tych prac nastąpiła jak najszybciej, a dalsze działania były prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem i kolejnymi kongresami” - mówił podczas podpisania dokumentu.

Nam powiedział, dlaczego raport ten jest tak ważny.

- COVID pokazał jak łańcuchy dostaw są ważne. Jak nam zabrakło półprzewodników to czekaliśmy bardzo długo na nowe samochody. Jak w pierwszym etapie nie było maseczek to stawaliśmy na głowie czy płynu do odkażania rąk, żeby firmy, które się tym nie specjalizują podejmowały tą produkcję. Już nie powiem, co się dzieje w substancjach czynnych, bo Europa de facto abdykowała z zajmowania się tą kwestią, dobrze że teraz wraca do tych rzeczy. Więc tutaj potrzeba naprawdę bardzo dużo staranności, żeby scharakteryzować miejsca, w którym te łańcuchy są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i Europy i tą produkcję umiejscowić w Europie - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

X Europejski Kongres Samorządów ma charakter międzynarodowy. Jest jedną z największych imprez w Europie, która skupia samorządowców z różnych krajów.

