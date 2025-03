M. Biejat na X Europejskim Kongresie Samorządów: trzeba zadbać o współpracę Adam Abramiuk 03.03.2025 17:01 Samorządom trzeba dać lepsze narzędzia do funkcjonowania - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem RDC Magdalena Biejat. Jak wskazała, jednym z rozwiązań jest tworzenie związków aglomeracyjnych. Wicemarszałek Senatu bierze udział w X Europejskim Kongresie Samorządów. Polskie Radio RDC ma tam swoje studio terenowe, z którego prowadzimy dla Państwa rozmowy z uczestnikami wydarzenia.

Magdalena Biejat (autor: RDC)

W Mikołajkach ruszyła dziś jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych samorządom – to X Europejski Kongres Samorządów. Bierze w nim udział ponad 2800 uczestników z Polski i zagranicy.

Wśród uczestników jest wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Jak mówiła w rozmowie z Polskim Radiu RDC, samorządom trzeba dać lepsze narzędzia do funkcjonowania.

W rozmowie z Robertem Łuchniakiem wskazała, że przede wszystkim należy zadbać o lepszą współpracę między samorządami.

- Dobry transport publiczny. Często w ramach dwóch sąsiadujących ze sobą gmin w różnych dwóch województwach jest więcej ruchu niż w ramach jednego z tych województw. A kontakt pomiędzy nimi jest utrudniony przez to, że granice administracyjne to przekłada się bardzo mocno na życie mieszkańców, którzy na przykład chcą dojechać do drugiego województwa, do szkoły, do pracy - mówiła.





Zdaniem Biejat dobrą propozycją rozwiązania jest tworzenie związków aglomeracyjnych, jak to jest m.in. w Trójmieście. To rozwiąże też spory np. o przesuwanie granic miast.

- Mieszkańcy wyprowadzają się z większych miast na obrzeża, dlatego że tam są tańsze mieszkania, jest dalej od tego zatłoczonego centrum, żyje się spokojniej, ale bardzo często do szkoły, do pracy dojeżdżają do tego dużego miasta. I miasta, te większe, skarżą się, że ponoszą dużą część obciążeń związanych z utrzymaniem tej infrastruktury, a pieniądze idą za mieszkańcami tam, gdzie mieszkają - tłumaczyła.



X Europejski Kongres Samorządowy w Mikołajkach to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Bierze w niej udział ponad 2800 uczestników z Polski i zagranicy. Ponad 250 wydarzeń - paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji nad tym jak funkcjonują miasta i regiony.

