Krzysztof Kwiatkowski w Polskim Radiu RDC o raporcie NIK: wizy były wydawane bez sprawdzenia Miłosz Kuter 11.10.2024 10:33 Wizy były wydawane bez sprawdzenia — tak skomentował najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prezes NIK podkreślił na antenie Polskiego Radia RDC, że Polska była w ścisłej czołówce wydawania wiz obcokrajowcom. Z raportu wynika, że od 2018 roku do końca 2023 roku cudzoziemcy złożyli ponad 6,5 mln wniosków wizowych, z czego wydano 6,1 mln wiz.

Krzysztof Kwiatkowski (autor: RDC)

Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prezes Najwyższej Izby Kontroli skomentował w Polskim Radiu RDC najnowszy raport NIK.

Prezes NIK Marian Banaś podczas prezentacji raportu dot. tzw. afery wizowej powiedział, że przynajmniej od listopada 2022 roku do maja 2023 roku, miał funkcjonować mechanizm wpływania na niektórych konsulów RP, w zakresie przyspieszania, rozpatrywania wniosków wizowych i uzyskiwania korzystnych rozstrzygnięć procedury wizowej.

Kwiatkowski zaznaczył na naszej antenie, że Polska była w ścisłej czołówce wydawania wiz obcokrajowcom.

— Te wizy były wydawane bez sprawdzenia. Łącznie ponad 6 milionów. Tam były wizy dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Tam były wizy dla obywateli państw islamskich czy afrykańskich, państw, w których są często silne organizacje terrorystyczne — powiedział.

Co wynika z raportu?

W czwartek prezes NIK Marian Banaś przedstawił ustalenia raportu Izby, który powstał po kontroli w MSZ związanej z doniesieniami o tzw. aferze wizowej - procederze nieprawidłowego wydawania wiz cudzoziemcom za poprzedniego kierownictwa resortu.

Kontrola wykazała, że w MSZ przynajmniej od listopada 2022 do maja 2023 r. funkcjonował korupcjogenny mechanizm wpływania na konsulów w zakresie przyspieszania rozpatrywania wniosków wizowych i uzyskiwania korzystnych rozstrzygnięć procedury wizowej, w tym rewizji decyzji wizowych i wydania wiz bez osobistego stawiennictwa aplikanta.

Z kolei w okresie co najmniej od października 2021 r. do marca 2023 r. - co wykazała NIK - w sposób niezgodny z prawem, niecelowy i nierzetelny protegowano działalność spółek zajmujących się pośrednictwem pracy dla cudzoziemców i pośredniczących w uzyskaniu wiz.

Jak ustaliła Izba, w okresie od 2018 r. do końca 2023 r. łącznie złożono ponad 6,5 mln wniosków wizowych - w wyniku ich rozpatrzenia wydano ponad 6,1 mln wiz, w tym ponad 1,2 mln wiz Schengen. Ponad połowę wszystkich wydanych wiz (3,4 mln) uzyskali obywatele Ukrainy, jedną czwartą (1,6 mln) obywatele Białorusi, zaś ponad 357 tys. wiz - a więc blisko 6 proc. - otrzymali obywatele Rosji.

W NIK trwa aktualnie analiza materiału pod kątem złożenia zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

